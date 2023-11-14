Перейдут ли харьковские театры в режим онлайн?

Артисты выступают на сцене в укрытии в ХНАТОБе. Фото: Reuters

В условиях войны, театры Харькова сталкиваются с серьезными трудностями. Официальный запрет на офлайн-спектакли в Харькове заставляет художественное сообщество адаптироваться и искать новые форматы работы. Согласно предложению депутатов областного совета, режиссерам и актерам предлагается встречаться со зрителями в интернете, создавать видеоспектакли и продавать электронные билеты. Однако театральное сообщество отреагировало на это иронически, выражая предпочтение живым выступлениям на сцене. Чем аргументируют областные власти свое решение и как на это отреагировали представители театров — читайте в материале Новини.LIVE.

Запрет на представления

В то время когда в других городах театральные сезоны продолжаются даже несмотря на обстрелы, Харьков стал единственным областным центром в Украине, где театры официально лишены возможности работать офлайн. Еще в апреле этого года Департамент культуры и туризма Харьковской ОВО запретил массовые мероприятия в учреждениях культуры.

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Текст решения. Фото: Facebook

Мест для проведения представлений выделили всего три. И эта ситуация оказала существенное влияние на работу городских культурных площадок. Да, коллектив кукольного театра решил играть свои спектакли под открытым небом, в своем внутреннем дворе, а Харьковский театр имени Шевченко вообще прекратил представления на неопределенный срок.

Актеры выступают во дворе театра. Фото: Харьковский театр кукол / Facebook

Тогда глава области Олег Синегубов отметил, что решение о запрете было принято Советом обороны региона, в который входят все силовые структуры, руководители органов местного самоуправления, профильные департаменты и военные. По его словам, обезопасить людей можно в малом зале ХНАТОБ, на территории паркингов и в метрополитене.

"Если в театре есть какое-то помещение, хранилище или укрытие, и они декларируют, что в случае воздушной тревоги они останавливают спектакль и спустят туда людей... Летит ракета С-300 30-40 секунд. Предложите им 200-1500 человек спустить за менее чем минуту в укрытие", — отметил глава ХОВА.

Харьковский облсовет обещал обратиться в военную администрацию с просьбой снять запрет. По крайней мере для театров, которые имеют бомбоубежища или укрытия.

"Конечно, должны быть учтены все меры безопасности, в частности, возможное количество людей, присутствующих на спектаклях, и другие. Мы не должны допустить, чтобы наши заведения вообще прекратили существование. Актерский состав значительно уменьшился, и мы не можем допустить риск уничтожения сферы культуры в регионе", — заявила глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко.

И уже в июле, то ли сами решили, то ли облсовет помог, но все же Совет обороны Харьковщины отменил запрет на проведение массовых и культурно-развлекательных мероприятий. Проводить культурно-художественные события разрешили только в помещениях, оборудованных защитными сооружениями.

Театры онлайн

Менее чем через полгода областные власти снова начали "втыкать палки в колеса" театральному сообществу. В этот раз работать никому не запрещают, но переводят их в онлайн. В области решили создать "единую е-афишу", к реализации этого проекта предлагают присоединиться "всем неравнодушным волонтерским организациям". Спектакли будут доступны по электронным билетам на специальном сайте. В эфире радио Накипело заместитель председателя Харьковского облсовета Валерия Дзюба отметила, что театры никто не будет заставлять насильно создавать представления для показа в онлайн-формате.

"Это позволит сохранить труппы и репертуар театров, обновить его, получать деньги, пользуясь "электронной покупкой" билетов на наши онлайн-спектакли, дать возможность зрителю в любых уголках мира наслаждаться мастерством харьковских актеров", — сказала Валерия Дзюба.

Также чиновник рассказала, что ни один руководитель и режиссер харьковских театров не выразил ей несогласие напрямую. Все, с кем приходилось говорить на совещаниях, сказали, что возьмутся за этот эксперимент. По предварительным прогнозам Дзюбы, первые представления общественность увидит в феврале 2024 года.

Реакция творческого сообщества

Предложение облсовета перевести театральную жизнь в онлайн-формат вызвало саркастическую реакцию в театральном сообществе. Актеры и режиссеры убеждены, что будущее харьковского театра находится на сцене, а не в виртуальном пространстве. Также художники отмечают, что у них нет необходимого оборудования для записи онлайн-спектаклей.

Режиссер "Театра 19" Игорь Ладенко на своей странице в Facebook в первую очередь возмущается, потому что только в Харькове театрам не дают полноценно работать.

"К большому сожалению, почему-то все украинское театральное сообщество горько смеется (и давно) именно над нашим любимым Харьковом. Вернее, над управлением театральным делом у нас. Так что, у нас "пороблено"? У меня есть проблемы со слухом, но я никогда не слышал никаких четких объяснений, почему театр запрещен только в Харькове и почему в Харькове запрещен только театр", — говорится в сообщении.

Скриншот публикации Игоря Ладенко в Facebook

Актер Харьковского государственного академического театра кукол им. В.А. Афанасьева Вячеслав Гиндин в эфире радио Накипило называет подобные инновации геноцидом искусства в Харькове. Но в то же время он верит в возрождение их работы, несмотря на все запреты.

"Культуру можно позорить, засунуть, спрятать на время. Да, пожалуй, можно. Но все равно она пробьется, все равно она будет, — рассказывает актер. — Вы никогда не задавали себе вопрос, почему во время предыдущих войн, которые были, ставились комедии, мюзиклы? Почему? Потому что людям нужна была сказка, нужен какой-то выход из реальности... Человеку в трудные времена нужна сказка", — говорит актер.

Театровед Ирина Чужинова в свою очередь призывает театральное сообщество ознакомиться с трудовыми договорами и отстаивать свое право на работу.

"Перечитать Устав или Положение — документ, в соответствии с которым действует театр, и понять, зафиксирован ли там механизм "выбора режима работы". Кто определяет этот режим? Директор единолично? ОК. Тогда — собрание трудового коллектива с приглашением администрации и попытка разговора под протокол о правах трудового коллектива и о нормах Колдоговора, в котором, я уверена, не предусмотрено никакого другого режима работы, как вживую" , — пишет Чужинова.

Скриншот публикации Ирины Чужиновой в Facebook

Пока власти не рассматривают вариант отмены запрета на офлайн-спектакли и возвращения театрам обычной жизни, художники исследуют новые форматы выступлений и ищут способы выживания в условиях обстрелов со стороны врага и запретов власти.