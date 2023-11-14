Чи перейдуть харківські театри у режим онлайн?

Артисти виступають на сцені в укритті в ХНАТОБі. Фото: Reuters

В умовах війни театри Харкова стикаються із серйозними труднощами. Офіційна заборона на офлайн-вистави у Харкові змушує художню спільноту адаптуватись та шукати нові формати роботи. Згідно з пропозицією депутатів обласної ради, режисерам та акторам пропонується зустрічатись з глядачами в інтернеті, створювати відеовистави та продавати електронні квитки. Однак театральна спільнота відреагувала на це іронічно, висловлюючи надання переваги живим виступам на сцені. Чим аргументує обласна влада своє рішення та як на це відреагували представники театрів — читайте у матеріалі Новини.LIVE.

Заборона на вистави

В той час коли в інших містах театральні сезони продовжуються навіть незважаючи на обстріли, Харків став єдиним обласним центром в Україні, де театри офіційно позбавлені можливості працювати офлайн. Ще в квітні цього року Департамент культури та туризму Харківської ОВА заборонив масові заходи в закладах культури.

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Текст рішення. Фото: Facebook

Місця для проведення вистав виділили лише три. І ця ситуація суттєво вплинула на роботу міських культурних майданчиків. Так, колектив лялькового театру вирішив грати свої спектаклі просто неба, у своєму внутрішньому дворі, а Харківський театр імені Шевченка взагалі припинив вистави на невизначений термін.

Актори виступають на подвір'ї театру. Фото: Харківський театр ляльок / Facebook

Тоді очільник області Олег Синєгубов зазначив, що рішення про заборону було ухвалено Радою оборони регіону, до якої входять усі силові структури, керівники органів місцевого самоврядування, профільні департаменти та військові. За його словами, убезпечити людей можливо у малій залі ХНАТОБу, на території паркінгів та у метрополітені.

"Якщо в театрі є якесь приміщення, сховище, або укриття, і вони декларують, що у випадку повітряної тривоги вони зупиняють виставу і спустять туди людей. Летить ракета С-300 30-40 секунд. Запропонуйте їм 200-1500 людей спустити за менш ніж хвилину до укриття", – зазначив голова ХОВА.

Харківська облрада обіцяла звернутись до військової адміністрації з проханням зняти заборону. Принаймні для театрів, які мають бомбосховища чи укриття.

"Звісно, мають бути враховані всі заходи безпеки, зокрема, можлива кількість людей, присутніх на виставах, та інші. Ми не маємо допустити, щоб наші заклади взагалі припинили існування. Акторський склад значно зменшився, і ми не можемо допустити ризик знищення сфери культури у регіоні", — заявила очільниця Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко.

І вже в липні, чи то самі вирішили, чи то облрада допомогла, але все ж, Рада оборони Харківщини скасувала заборону на проведення масових та культурно-розважальних заходів. Проводити культурно-мистецькі події дозволили лише у приміщеннях, обладнаних захисними спорудами.

Театри онлайн

Менш ніж за пів року обласна влада знов почала "встромляти палиці в колеса" театральній спільноті. На цей раз працювати нікому не забороняють, але переводять їх в онлайн. В області вирішили створити "єдину е-афішу", до реалізації цього проєкту пропонують приєднатися "всім небайдужим волонтерським організаціям". Вистави будуть доступні за електронними квитками на спеціальному сайті. В ефірі радіо Накипіло заступниця голови Харківської облради Валерія Дзюба наголосила, що театри ніхто не змушуватиме насильно створювати вистави для показу в онлайн-форматі.

"Це дасть змогу зберегти трупи та репертуар театрів, оновити його, отримувати гроші, користуючись "електронною купівлею" квитків на наші онлайн-вистави, дати можливість глядачу у будь-яких куточках світу насолоджуватися майстерністю харківських акторів", — сказала Валерія Дзюба.

Також чиновниця розповіла, що жоден керівник і режисер харківських театрів не висловив їй незгоду напряму. Усі, з ким доводилося говорити на нарадах, сказали, що візьмуться за цей експеримент. За попередніми прогнозами Дзюби, перші вистави громадськість побачить у лютому 2024 року.

Реакція творчої спільноти

Пропозиція облради перевести театральне життя в онлайн-формат викликала саркастичну реакцію у театральній спільноті. Актори та режисери висловлюють переконання, що майбутнє харківського театру є на сцені, а не у віртуальному просторі. Також художники наголошують, що вони не мають необхідного обладнання для запису онлайн-вистав.

Режисер "Театру 19" Ігор Ладенко на своїй сторінці у Facebook першою чергою обурюється тому факту, що тільки у Харкові театрам не дають повноцінно працювати.

"На превеликий жаль, чомусь вся українська театральна спільнота гірко сміється (і давно) саме з нашого улюбленого Харкова. Вірніше, з управління театральною справою в нас. То чи у нас пороблено? У мене є проблеми зі слухом, але я ніколи не чув жодних притомних пояснень, чому театр заборонений тільки в Харкові і чому в Харкові заборонений тільки театр", — йдеться у повідомленні.

Скриншот публікації Ігоря Ладенко у Facebook

Актор Харківського державного академічного театру ляльок ім. В.А. Афанасьєва В'ячеслав Гіндін в ефірі радіо Накипіло називає подібні іновації геноцидом мистецтва у Харкова. Але в той же час він вірить у відродження їхньої роботи, незважаючи на усі заборони.

"Культуру можна заганьбити, засунути, заховати на певний час. Так, мабуть, можна. Але все одно вона проб'ється, все одно вона буде, — розповідає актор. — Ви ніколи не ставили собі питання, чому під час попередніх війн, які були, ставилися комедії, мюзикли? Чому? Бо людям потрібна була казка, потрібен якийсь вихід з реальності... Людині у важкі часи потрібна казка", — каже актор.

Театрознавець Ірина Чужінова своєю чергою закликає театральну спільноту ознайомитись із трудовими договорами та відстоювати своє право на роботу.

"Перечитати Статут чи Положення — документ, відповідно до якого діє театр, і зрозуміти, чи зафіксований там механізм "вибору режиму роботи". Хто визначає цей режим? Директор одноосібно? ОК. Тоді — збори трудового колективу із запрошенням адміністрації і спроба розмови під протокол про права трудового колективу і про норми Колдоговору, в якому, я впевнена, не передбачено ніяких інший режим роботи, як наживо", — пише Чужінова.

Скриншот публікації Ірини Чужінової у Facebook

Поки влада не розглядає варіант скасування заборони на офлайн-вистави та повернення театрам звичайного життя, художники досліджують нові формати виступів та шукають способи виживання в умовах обстрілів зі сторони ворога й заборон влади.