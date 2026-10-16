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Главная Харьков Тела лежали прямо на улице: очевидцы об ударе по Харькову

Тела лежали прямо на улице: очевидцы об ударе по Харькову

Ua ru
16 октября 2026 13:59
Репортаж
Удар по рынку Харькова 16 октября: погибшие и раненые Новини.LIVE/Анна Шоферова
Место вражеского удара. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Российские войска атаковали Харьков утром 16 октября. Под ударом оказались железнодорожная и энергетическая инфраструктура, а также один из крупнейших рынков города. В результате атаки погибли два человека, ещё 19 получили ранения. Из-за повреждения энергетического объекта без света остались 180 тысяч абонентов.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте удара, засняли последствия и пообщались с очевидцами атаки.

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Тела на улице

После российского удара на рынке были раненые, а на земле лежало тело погибшего человека. Один из продавцов рассказал, что видел последствия атаки, однако не знал, кем были погибшие. По его словам, в тот момент главное было понять, что произошло, ведь медики увозили пострадавших в "скорую".

"Лежали раненые, лежал один труп — это то, что я видел. Некоторых они заносили в машину скорой помощи", — рассказал продавец.

РФ атакувала ринок у Харкові
Продавец о последствиях нападения. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова
Дві людини загинули через атаку РФ на Харків
Пятно крови и вещи на земле. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Мужчина также отметил, что регулярно торгует на этом рынке. В день нападения он ехал из Залютиного и, возможно, находился в маршрутке, когда произошел взрыв. Поэтому самого момента взрыва он не слышал.

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Дві людини загинули через атаку РФ на Харків
Тело человека на дороге. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Заявление Терехова

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что российские войска нанесли три удара по городу. Под ударом оказались железнодорожная и энергетическая инфраструктура, а также один из крупнейших рынков. В результате удара по торговой территории погибли два человека, работавшие продавцами, еще несколько человек получили ранения.

"У нас ужасное попадание по одному из крупнейших рынков города Харькова. Сегодня пятница, много людей, здесь шла торговля", — сказал Терехов.

Обстріл ринку у Харкові
Телефон на земле. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова
Обстріл ринку у Харкові
Правоохранители на месте попадания. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Также из-за повреждения энергетического объекта без электроснабжения остались 180 тысяч абонентов в Харькове.

РФ атакувала ринок у Харкові
Люди возле машины скорой помощи. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Что известно об атаке на Харьков

Российские войска атаковали город беспилотниками утром 16 октября. Всего зафиксировано три попадания. Помимо рынка, под ударом оказались объекты железнодорожной и энергетической инфраструктуры.

Дві людини загинули через атаку РФ на Харків
Пострадавший человек. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

По имеющейся информации, в результате атаки погибли 71-летняя женщина и 58-летний мужчина, которые торговали на рынке. Всего пострадали 19 человек: 12 получили ранения, у 5 наблюдается острая стрессовая реакция. Госпитализированы 10 человек, из них двое находятся в тяжёлом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Обстріл ринку у Харкові
Ботинок погибшего человека. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Одного из пострадавших медики реанимировали. Мужчина находился в крайне тяжелом состоянии в операционной, врачи боролись за его жизнь. На месте попаданий работали экстренные службы. Пострадавшим оказывали необходимую медицинскую помощь.

РФ атакувала ринок у Харкові
Разбитое окно в автомобиле. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Другие удары

Кроме того, сегодня под ударом оказались Основянский, Немишлянский и Индустриальный районы Харькова. А позже, после утреннего удара, РФ повторно атаковала Шевченковский район. Там пострадали две женщины. У них развилась острая стрессовая реакция.

В Немишлянском районе враг попал в цех гражданского предприятия. Пожар в конструктивных элементах складского здания локализован. Пострадали три человека.

Как сообщали Новини.LIVE, утром 14 октября российские войска нанесли массированный удар по Харьковской области. Атака началась около пяти часов утра. По предварительным данным, оккупанты применили около 11 ракет, которыми атаковали два энергетических предприятия.

Также Новини.LIVE писали, что 12 октября российский ударный беспилотник попал в жилой многоэтажный дом в Киевском районе Харькова. В результате атаки в одном из подъездов разрушены этажи с седьмого по девятый. Верхняя часть здания подверглась значительным разрушениям.

Харьков обстрелы фото Новости Харькова погибшие
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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