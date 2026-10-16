Місце ворожого удару. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Російські війська атакували Харків вранці 16 жовтня. Під ударом опинилися залізнична та енергетична інфраструктура, а також один із найбільших ринків міста. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще 19 дістали поранення. Через пошкодження енергетичного об’єкта без світла залишилися 180 тисяч абонентів.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці удару, зафільмували наслідки та поспілкувалися з очевидцями атаки.

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Тіла на вулиці

Після російського удару на ринку були поранені люди, а на землі лежало тіло загиблої людини. Один із продавців розповів, що бачив наслідки атаки, однак не знав, ким були загиблі. За його словами, у той момент головне було зрозуміти, що сталося, адже медики забирали постраждалих до швидких.

"Лежали поранені, один труп лежав, це те, що я бачив. Одних вони заносили в швидку допомогу", — розповів продавець.

Продавець про наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Пляма крові та речі на землі. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Чоловік також зазначив, що регулярно торгує на цьому ринку. У день атаки він їхав із Залютиного й міг перебувати в маршрутці, коли стався удар. Тому самого моменту влучання він не чув.

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Тіло людини на дорозі. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Заява Терехова

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що російські війська завдали трьох ударів по місту. Під атакою опинилися залізнична та енергетична інфраструктура, а також один із найбільших ринків. Унаслідок удару по торговельній території загинули двоє людей, які працювали продавцями, ще люди дістали поранення.

"Маємо жахливе влучання по одному з найбільших ринків міста Харкова. Це п'ятниця, багато людей, тут була торгівля", — сказав Терехов.

Телефон на землі. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Правоохоронці на місці влучання. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Також через пошкодження енергетичного об'єкта без електропостачання залишилися 180 тисяч абонентів у Харкові.

Люди біля швидкої допомоги. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Що відомо про атаку на Харків

Російські війська атакували місто безпілотниками вранці 16 жовтня. Загалом зафіксували три влучання. Окрім ринку, під ударом опинилися об'єкти залізничної та енергетичної інфраструктури.

Постражада людина. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

За наявною інформацією, внаслідок атаки загинули 71-річна жінка і 58-річний чоловік, які торгували на ринку. Постраждали загалом 19 людей: 12 зазнали поранень, 5 — гострої реакції на стрес. Госпіталізовано 10 осіб, із них двоє перебувають у важкому стані. Медики надають усю потрібну допомогу.

Черевик загиблої людини. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Одного з постраждалих медики реанімували. Чоловік перебував у вкрай важкому стані в операційній, лікарі боролися за його життя. На місці влучань працювали екстрені служби. Постраждалим надавали необхідну медичну допомогу.

Розбите вікно в авто. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Інші удари

Крім того, під ударом сьогодні були Основ'янський, Немишлянський та Індустріальний райони Харкова. А згодом, після ранкового удару РФ повторно атакувала Шевченківський район. Там постраждали дві жінки. Вони отримали гостру реакцію на стрес.

У Немишлянському районі ворог влучив у цех цивільного підприємства. Локалізовано пожежу конструктивних елементів складської будівлі. Постраждали три людини.

Як повідомляли Новини.LIVE, вранці 14 жовтня російські війська завдали масованого удару по Харківщині. Атака почалася близько п'ятої години ранку. За попередніми даними, окупанти застосували близько 11 ракет, якими атакували два енергетичні підприємства.

Також Новини.LIVE писали, що 12 жовтня, російський ударний безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку в Київському районі Харкова. Унаслідок атаки в одному з під’їздів зруйновані поверхи із сьомого по дев’ятий. Верхня частина будинку зазнала значних руйнувань.