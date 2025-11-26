Как будут отключать свет в Харькове и на Харьковщине 26 ноября 2025 года — графики от ДТЭК

Темнота на улице Харькова. Фото иллюстративное: Александр Магула/Ґвара Медіа

В среду, 26 ноября, в Харькове и на Харьковщине будут действовать графики почасовых отключений света. Ограничения в объеме от одной очереди до двух с половиной очередей будут применять в течение всех суток.

Об этом сообщили в "Харьковоблэнерго".

Как будут отключать свет в Харькове и на Харьковщине 26 ноября

Будут действовать отключения по 12 очередям:

очереди 1.1 и 1.2: света не будет с 05:30 до 09:00 и с 16:00 до 19:30;

очередь 2.1: света не будет с 05:30 до 09:00 и от 12:30 до 19:30;

очередь 2.2: света не будет с 05:30 до 09:00 и от 16:00 до 19:30;

очередь 3.1: света не будет с 00:00 до 02:00, от 09:00 до 12:30 и от 19:30 до 23:00;

очередь 3.2: света не будет с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 12:30 и с 16:00 до 20:00;

очереди 4.1 и 4.2: света не будет с 09:00 до 12:30 и от 19:30 до 23:00;

очередь 5.1: света не будет с 02:30 до 05:30, от 12:30 до 16:00 и от 23:00 до 24:00;

очередь 5.2: света не будет с 02:30 до 05:30 и от 12:30 до 16:00;

очередь 6.1: света не будет с 09:00 до 16:00 и с 23:00 до 24:00;

очередь 6.2: света не будет с 12:30 до 16:00 и с 23:00 до 24:00.

Узнать свою очередь можно по ссылке.

Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности тоже будут действовать круглосуточно.

Напомним, 26 ноября почасовые отключения будут действовать во всех регионах Украины. Свет будут отключать как бытовым потребителям, так и на объектах промышленности.

Также мы сообщали, что оборудование для восстановления энергообъектов у Украины есть. Его хватит на несколько месяцев.