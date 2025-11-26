Как будут отключать свет в Харькове и на Харьковщине 26 ноября 2025 года — графики от ДТЭК

Темнота в Харькове — графики отключений света на сегодня
В среду, 26 ноября, в Харькове и на Харьковщине будут действовать графики почасовых отключений света. Ограничения в объеме от одной очереди до двух с половиной очередей будут применять в течение всех суток.
Об этом сообщили в "Харьковоблэнерго".
Как будут отключать свет в Харькове и на Харьковщине 26 ноября
Будут действовать отключения по 12 очередям:
- очереди 1.1 и 1.2: света не будет с 05:30 до 09:00 и с 16:00 до 19:30;
- очередь 2.1: света не будет с 05:30 до 09:00 и от 12:30 до 19:30;
- очередь 2.2: света не будет с 05:30 до 09:00 и от 16:00 до 19:30;
- очередь 3.1: света не будет с 00:00 до 02:00, от 09:00 до 12:30 и от 19:30 до 23:00;
- очередь 3.2: света не будет с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 12:30 и с 16:00 до 20:00;
- очереди 4.1 и 4.2: света не будет с 09:00 до 12:30 и от 19:30 до 23:00;
- очередь 5.1: света не будет с 02:30 до 05:30, от 12:30 до 16:00 и от 23:00 до 24:00;
- очередь 5.2: света не будет с 02:30 до 05:30 и от 12:30 до 16:00;
- очередь 6.1: света не будет с 09:00 до 16:00 и с 23:00 до 24:00;
- очередь 6.2: света не будет с 12:30 до 16:00 и с 23:00 до 24:00.
Узнать свою очередь можно по ссылке.
Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности тоже будут действовать круглосуточно.
Напомним, 26 ноября почасовые отключения будут действовать во всех регионах Украины. Свет будут отключать как бытовым потребителям, так и на объектах промышленности.
Также мы сообщали, что оборудование для восстановления энергообъектов у Украины есть. Его хватит на несколько месяцев.
