Як відключатимуть світло в Харкові та на Харківщині 26 листопада 2025 року — графіки від ДТЕК

Темрява на вулиці Харкова. Фото ілюстративне: Олександр Магула/Ґвара Медіа

У середу, 26 листопада, у Харкові та на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень світла. Обмеження в обсязі від однієї черги до двох із половиною черг застосовуватимуть упродовж усієї доби.

Про це повідомили в "Харківобленерго".

Як відключатимуть світло в Харкові та на Харківщині 26 листопада

Діятимуть відключення за 12 чергами:

черги 1.1 та 1.2: світла не буде від 05:30 до 09:00 та від 16:00 до 19:30;

черга 2.1: світла не буде від 05:30 до 09:00 та від 12:30 до 19:30;

черга 2.2: світла не буде від 05:30 до 09:00 та від 16:00 до 19:30;

черга 3.1: світла не буде від 00:00 до 02:00, від 09:00 до 12:30 та від 19:30 до 23:00;

черга 3.2: світла не буде від 00:00 до 02:00, від 09:00 до 12:30 та від 16:00 до 20:00;

черги 4.1 та 4.2: світла не буде від 09:00 до 12:30 та від 19:30 до 23:00;

черга 5.1: світла не буде від 02:30 до 05:30, від 12:30 до 16:00 та від 23:00 до 24:00;

черга 5.2: світла не буде від 02:30 до 05:30 та від 12:30 до 16:00;

черга 6.1: світла не буде від 09:00 до 16:00 та від 23:00 до 24:00;

черга 6.2: світла не буде від 12:30 до 16:00 та від 23:00 до 24:00.

Дізнатися свою підчергу можна за посиланням.

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності теж діятимуть цілодобово.

Нагадаємо, 26 листопада погодинні відключення діятимуть в усіх регіонах України. Світло відключатимуть як побутовим споживачам, так і на об'єктах промисловості.

Також ми повідомляли, що обладнання для відновлення енергооб'єктів в України є. Його вистачить на кілька місяців.