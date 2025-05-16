Прогноз погоды в Харькове завтра 17 мая — ветер будет сбивать с ног

Температура подскочит, но есть нюанс — погода в Харькове завтра
В Харькове и Харьковской области в субботу, 17 мая, будет облачная погода с прояснениями. Температура воздуха днем будет по-летнему теплой, но ожидается ветер со штормовыми порывами.
Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.
Погода в Харькове 17 мая
Синоптики рассказали, что ночью в Харькове и области осадков не предвидится, а уже днем возможен небольшой дождь, местами грозы.
Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +9...+14 °C, а днем подскочит до +18...+23 °C.
Кроме того, в регионе завтра будет сильный ветер со штормовыми порывами 15-20 м/с. Такая непогода ожидается на утро и днем. Синоптики даже объявили I уровень опасности, желтый.
Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода на выходных побалует украинцев. Несмотря на антициклоны некоторым регионам стоит ждать потепления.
Также мы предупреждали, что сегодня солнечная активность была довольно высокой. Метеозависимые могут чувствовать ухудшение самочувствия.
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