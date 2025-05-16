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Температура подскочит, но есть нюанс — погода в Харькове завтра

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Дата публикации 16 мая 2025 14:23
Прогноз погоды в Харькове завтра 17 мая — ветер будет сбивать с ног
Дождливая погода. Фото: Новини.LIVE

В Харькове и Харьковской области в субботу, 17 мая, будет облачная погода с прояснениями. Температура воздуха днем будет по-летнему теплой, но ожидается ветер со штормовыми порывами.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове 17 мая

Синоптики рассказали, что ночью в Харькове и области осадков не предвидится, а уже днем возможен небольшой дождь, местами грозы.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +9...+14 °C, а днем подскочит до +18...+23 °C.

Погода в Харкові 17 травня
Прогноз погоды в Харькове 17 мая. Фото: скриншот

Кроме того, в регионе завтра будет сильный ветер со штормовыми порывами 15-20 м/с. Такая непогода ожидается на утро и днем. Синоптики даже объявили I уровень опасности, желтый.

Прогноз погоди в Харкові 17 травня
Скриншот сообщения Харьковского центра по гидрометеорологии

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода на выходных побалует украинцев. Несмотря на антициклоны некоторым регионам стоит ждать потепления.

Также мы предупреждали, что сегодня солнечная активность была довольно высокой. Метеозависимые могут чувствовать ухудшение самочувствия.

погода Харьков Харьковская область дождь ветер температура воздуха
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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