Прогноз погоди в Харкові завтра 17 травня — вітер збиватиме з ніг

Дощова погода. Фото: Новини.LIVE

У Харкові та Харківській області у суботу, 17 травня, буде хмарна погода з проясненнями. Температура повітря вдень буде по-літньому теплою, але очікується вітер зі штормовими поривами.

Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Погода у Харкові 17 травня

Синоптики розповіли, що вночі у Харкові та області опадів не передбачається, а вже вдень можливий невеликий дощ, місцями грози.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +9...+14 °C, а вдень підскочить до +18...+23 °C.

Прогноз погоди у Харкові 17 травня. Фото: скриншот

Крім того, в регіоні завтра буде сильний вітер зі штормовими поривами 15-20 м/с. Така негода очікується на ранок та вдень. Синоптики навіть оголосили I рівень небезпечності, жовтий.

Скриншот допису Харківського центру з гідрометеорології

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомила, що погода на вихідних побалує українців. Попри антициклони деяким регіонам варто чекати потепління.

Також ми попереджали, що сьогодні сонячна активність була доволі високою. Метеозалежні можуть відчувати погіршення самопочуття.