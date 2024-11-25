Прогноз погоды в Харькове на завтра 26 ноября

Температура снова падает — прогноз погоды в Харькове на завтра
Прогноз погоды в Харькове и области завтра, 26 ноября, будет облачной с прояснениями. Температура воздуха продолжает снижаться.
Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода в Харькове и области 26 ноября
В Харьковской области без существенных осадков. Однако на дорогах местами будет гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью -1...-6 °С, днем -2...+3 °С.
В Харькове также осадков не предвидится. Там температура воздуха ночью будет -5...-3 °С, а днем — около 0 °С.
Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что завтра в Украине ожидаются осадки — снег и мокрый снег. Кроме того, температура воздуха снизится.
Также погода в Украине с 25 ноября по 1 декабря будет холодная, с низкими температурами и повышенной вероятностью осадков.
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