Прогноз погоды в Харькове на завтра 26 ноября

Зимняя погода. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Харькове и области завтра, 26 ноября, будет облачной с прояснениями. Температура воздуха продолжает снижаться.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове и области 26 ноября

В Харьковской области без существенных осадков. Однако на дорогах местами будет гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью -1...-6 °С, днем -2...+3 °С.

Погода в Харькове 26 ноября. Фото: Ventusky

В Харькове также осадков не предвидится. Там температура воздуха ночью будет -5...-3 °С, а днем — около 0 °С.

Пост Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Фото: скриншот

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что завтра в Украине ожидаются осадки — снег и мокрый снег. Кроме того, температура воздуха снизится.

Также погода в Украине с 25 ноября по 1 декабря будет холодная, с низкими температурами и повышенной вероятностью осадков.