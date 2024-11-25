Прогноз погоди в Харкові на завтра 26 листопада

Температура знову падає — прогноз погоди в Харкові на завтра
Прогноз погоди в Харкові та області завтра, 26 листопада, буде хмарною з проясненнями. Температура повітря продовжує знижуватися.
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Погода в Харкові та області 26 листопада
У Харківській області без істотних опадів. Однак на дорогах місцями буде ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі -1...-6 °С, вдень -2...+3 °С.
У Харкові також опадів не передбачається. Там температура повітря вночі буде -3...+5 °С, а вдень — близько 0 °С.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що завтра в Україні очікуються опади — сніг та мокрий сніг. Крім того, температура повітря знизиться.
Також погода в Україні з 25 листопада по 1 грудня буде холодною, з низькими температурами та підвищеною ймовірністю опадів.
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