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Температура знову падає — прогноз погоди в Харкові на завтра

25 листопада 2024 14:34
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Харкові на завтра 26 листопада
Зимова погода. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Прогноз погоди в Харкові та області завтра, 26 листопада, буде хмарною з проясненнями. Температура повітря продовжує знижуватися.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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У Харківській області без істотних опадів. Однак на дорогах місцями буде ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі -1...-6 °С, вдень -2...+3 °С.

Прогноз погоди в Харкові 26 листопада
Погода в Харкові 26 листопада. Фото: Ventusky

У Харкові також опадів не передбачається. Там температура повітря вночі буде -3...+5 °С, а вдень — близько 0 °С.

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Допис Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що завтра в Україні очікуються опади — сніг та мокрий сніг. Крім того, температура повітря знизиться.

Також погода в Україні з 25 листопада по 1 грудня буде холодною, з низькими температурами та підвищеною ймовірністю опадів.

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