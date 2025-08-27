Прогноз погоды в Харькове и области на завтра, 28 августа

Женщина на улице летом. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харькове и области завтра, 28 августа, ожидается с переменной облачностью. Синоптики прогнозируют комфортную температуру воздуха.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Погода в Харькове и области 28 августа

Осадков в течение суток не ожидается. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 метра в секунду.

Температура воздуха:

в Харьковской области ночью +8...+13 °С, днем +22...+27 °С;

в Харькове ночью +10...+12 °С, днем +24...+26 °С.

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, что завтра осадков в Украине не прогнозируется. Местами температура воздуха повысится до +30 °С.

А синоптик Наталья Диденко отметила, что 28 августа погоду в Украине будет определять антициклон Mareike.