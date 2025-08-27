Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Температура снова вырастет — прогноз погоды в Харькове на завтра

Температура снова вырастет — прогноз погоды в Харькове на завтра

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 18:32
Прогноз погоды в Харькове и области на завтра, 28 августа
Женщина на улице летом. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харькове и области завтра, 28 августа, ожидается с переменной облачностью. Синоптики прогнозируют комфортную температуру воздуха.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Реклама
Читайте также:

Погода в Харькове и области 28 августа

Осадков в течение суток не ожидается. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 метра в секунду.

Прогноз погоди в Україні на 28 серпня
Погода в Украине 28 августа. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

  • в Харьковской области ночью +8...+13 °С, днем +22...+27 °С;
  • в Харькове ночью +10...+12 °С, днем +24...+26 °С.

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, что завтра осадков в Украине не прогнозируется. Местами температура воздуха повысится до +30 °С.

А синоптик Наталья Диденко отметила, что 28 августа погоду в Украине будет определять антициклон Mareike.

погода Харьков Харьковская область потепление прогноз погоды температура воздуха
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации