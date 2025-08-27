Прогноз погоды в Харькове и области на завтра, 28 августа

Температура снова вырастет — прогноз погоды в Харькове на завтра
Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 18:32
Женщина на улице летом. Фото: Новини.LIVE
Погода в Харькове и области завтра, 28 августа, ожидается с переменной облачностью. Синоптики прогнозируют комфортную температуру воздуха.
Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Реклама
Читайте также:
Погода в Харькове и области 28 августа
Осадков в течение суток не ожидается. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 метра в секунду.
Температура воздуха:
- в Харьковской области ночью +8...+13 °С, днем +22...+27 °С;
- в Харькове ночью +10...+12 °С, днем +24...+26 °С.
Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, что завтра осадков в Украине не прогнозируется. Местами температура воздуха повысится до +30 °С.
А синоптик Наталья Диденко отметила, что 28 августа погоду в Украине будет определять антициклон Mareike.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама