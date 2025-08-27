Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Температура знову зросте — прогноз погоди в Харкові на завтра

Температура знову зросте — прогноз погоди в Харкові на завтра

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 18:32
Прогноз погоди в Харкові та області на завтра, 28 серпня
Жінка на вулиці влітку. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харкові та області завтра, 28 серпня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики прогнозують комфортну температуру повітря.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Реклама
Читайте також:

Погода в Харкові та області 28 серпня

Опадів протягом доби не очікується. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 метра на секунду.

Прогноз погоди в Україні на 28 серпня
Погода в Україні 28 серпня. Фото: Meteopost

Температура повітря:

  • у Харківській області вночі +8...+13 °С, вдень +22...+27 °С;
  • у Харкові вночі +10...+12 °С, вдень +24...+26 °С.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, що завтра опадів в Україні не прогнозується. Місцями температура повітря підвищиться до +30 °С.

А синоптик Наталка Діденко зазначила, що 28 серпня погоду в Україні буде визначати антициклон Mareike.

погода Харків Харківська область потепління прогноз погоди температура повітря
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації