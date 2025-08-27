Прогноз погоди в Харкові та області на завтра, 28 серпня

Жінка на вулиці влітку. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харкові та області завтра, 28 серпня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики прогнозують комфортну температуру повітря.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Погода в Харкові та області 28 серпня

Опадів протягом доби не очікується. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 метра на секунду.

Погода в Україні 28 серпня. Фото: Meteopost

Температура повітря:

у Харківській області вночі +8...+13 °С, вдень +22...+27 °С;

у Харкові вночі +10...+12 °С, вдень +24...+26 °С.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, що завтра опадів в Україні не прогнозується. Місцями температура повітря підвищиться до +30 °С.

А синоптик Наталка Діденко зазначила, що 28 серпня погоду в Україні буде визначати антициклон Mareike.