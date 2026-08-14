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Главная Харьков Теплая и сухая погода на Харьковщине: прогноз на завтра

Теплая и сухая погода на Харьковщине: прогноз на завтра

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Дата публикации 14 августа 2026 18:22
Погода в Харькове 15 августа: прохладный выходной и потепление
Люди на улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Харьковской области продолжится сухая и умеренно тёплая погода. В субботу жителей региона ждёт прохладная ночь и приятная дневная температура, однако синоптики отмечают, что уже с воскресенья жара снова начнёт постепенно возвращаться.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз на 15 августа

В субботу, 15 августа, в Харьковской области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет северо-западным со скоростью 5–10 м/с.

  • По области: ночью температура воздуха составит прохладные +7…+12 °С, а днем столбики термометров поднимутся до приятных +22…+27 °С.
  • В Харькове: ночная температура будет в пределах +10…+12 °С, осадков не ожидается. Днём ожидается комфортная погода, а воздух прогреется до +24…+26 °С.

Пожарная опасность в регионе

Несмотря на отсутствие экстремальной жары, ситуация с пожарной опасностью в области 15 августа остается напряженной. Согласно данным синоптиков, чрезвычайный (пятый) класс опасности охватил большинство районов: Золочев, Богодухов, Великий Бурлук, Слобожанское, Берестин и Лозовую. В Харькове и Коломаке зафиксирован высокий (четвертый) уровень. В то же время в районе Изюма действует средний (третий) класс. Спасатели призывают жителей быть осторожными с огнем на открытых территориях.

Прогноз на 16–24 августа

Прохлада продержится лишь один день, после чего в регионе ожидается постепенное повышение температуры:

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  • 16 августа: ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Ночью прогнозируется +11…+16 °С, а днём воздух прогреется до +25…+30 °С.
  • 17 августа: сохранится переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, 7–12 м/с. Ночная температура составит +12…+17 °С, днем ожидается летняя жара в пределах +27…+32 °С.
  • 18 августа: ожидается переменная облачность без значительных осадков. Ветер юго-западный, 7–12 м/с. Ночью температура воздуха составит +13…+18 °С, а днем поднимется до +27…+32 °С.
  • 19 августа: в регионе сохранится переменная облачность без значительных осадков. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Ночью ожидается +12…+17 °С, а днем столбики термометров покажут +25…+30 °С.

По предварительному прогнозу Украинского гидрометцентра, в период с 20 по 24 августа в Харьковской области сохранится преимущественно сухая погода без осадков. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах +11…+19 °С, а днем ожидается комфортное тепло от +24 °С до +30 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, Харьков вошел в число городов Украины с наибольшими поступлениями от местных налогов и сборов. Несмотря на постоянные российские обстрелы, город занял четвертое место в общем рейтинге. Таких результатов удалось достичь благодаря сохранению экономической активности и собственных бюджетных поступлений.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове на Журавлевском острове завершили обустройство первой пляжной зоны, а в ближайшее время там появятся два пляжа. Новые места для отдыха планируют обустроить вдоль улиц Непокоренных и Барабашова. Для благоустройства территории коммунальщики установили новые бесплатные шезлонги.

Харьков Харьковская область прогноз погоды температура воздуха погода в Харькове
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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