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Головна Харків Тепла та суха погода на Харківщині: прогноз на завтра

Тепла та суха погода на Харківщині: прогноз на завтра

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2026 18:22
Погода у Харкові 15 серпня: свіжий вихідний та потепління
Люди на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харківській область продовжить панувати суха та помірно тепла погода. У суботу жителів регіону чекає прохолодна ніч та приємна денна температура, проте синоптики зазначають, що вже з неділі спека знову почне поступово повертатися.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз на 15 серпня

У суботу, 15 серпня, на Харківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер буде північно-західним зі швидкістю 5–10 м/с. 

  • По області: вночі температура повітря становитиме прохолодні +7…+12 °С, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до приємних +22…+27 °С. 
  • У Харкові: нічна температура буде в межах +10…+12 °С без опадів. Вдень очікується комфортна погода, а повітря прогріється до +24…+26 °С.

Пожежна небезпека у регіоні

Незважаючи на відсутність екстремальної спеки, ситуація з пожежною небезпекою в області 15 серпня залишається напруженою. Згідно з даними синоптиків, надзвичайний (п'ятий) клас небезпеки охопив більшість районів: Золочів, Богодухів, Великий Бурлук, Слобожанське, Берестин та Лозову. У Харкові та Коломаці зафіксовано високий (четвертий) рівень. Водночас у районі Ізюма діє середній (третій) клас. Рятувальники закликають жителів бути обережними з вогнем на відкритих територіях.

Прогноз на 16–24 серпня

Свіжість затримається лише на день, після чого в регіоні очікується поступове підвищення температури: 

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  • 16 серпня: передбачається мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Вночі прогнозують +11…+16 °С, а вдень повітря прогріється до +25…+30 °С. 
  • 17 серпня: збережеться мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний, 7–12 м/с. Нічна температура становитиме +12…+17 °С, вдень очікується літнє тепло в межах +27…+32 °С. 
  • 18 серпня: очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7–12 м/с. Вночі температура повітря становитиме +13…+18 °С, а вдень підніметься до +27…+32 °С. 
  • 19 серпня: у регіоні збережеться мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Вночі очікується +12…+17 °С, а вдень стовпчики термометрів покажуть +25…+30 °С.

За попереднім прогнозом Українського гідрометцентру, у період з 20 по 24 серпня на Харківщині утримуватиметься переважно суха погода без опадів. Нічна температура повітря коливатиметься в межах +11…+19 °С, а вдень очікується комфортне тепло від +24 °С до +30 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, що Харків опинився серед міст України з найбільшими надходженнями від місцевих податків і зборів. Попри постійні російські обстріли, місто посіло четверте місце у загальному рейтингу. Таких результатів вдалося досягти завдяки збереженню економічної активності та власних бюджетних надходжень.

Також Новини.LIVE писали, що в Харкові на Журавлівському острові завершили облаштування першої пляжної зони, а найближчим часом там з'являться два пляжі. Нові місця для відпочинку планують облаштувати вздовж вулиць Нескорених і Барабашова. Для благоустрою території комунальники встановили нові безкоштовні шезлонги.

Харків Харківська область прогноз погоди температура повітря погода в Харкові
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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