Люди гуляют парами. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харьковской области продолжается период относительно теплой и сухой осенней погоды. В четверг, 29 октября, в регионе ожидается переменная облачность без значительных осадков, однако синоптики предупреждают о сильных порывах ветра днём.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз по области на 29 октября

В четверг, 29 октября, в Харьковской области ожидается переменная облачность. День пройдет без значительных осадков. Ветер будет восточным со скоростью 7–12 м/с, однако днем местами ожидаются порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит +4…+9 °С, а днём воздух прогреется до +13…+18 °С.

Прогноз по городу

В Харькове 29 октября также сохранится сухая погода без значительных осадков. Ветер восточный, 7–12 м/с. Ночная температура воздуха в областном центре составит +6…+8 °С, а днём столбики термометров покажут +14…+16 °С.

Пожарная опасность в регионе

Ситуация с пожарной опасностью в области остается умеренной и контролируемой. Согласно данным синоптиков, на 29 октября в Харькове, Золочеве, Богодухове, Коломаке, Слобожанском, Берестине и Лозовой зафиксирован средний уровень угрозы (желтый класс). В районе Изюма сохраняется высокий класс пожарной опасности (оранжевый уровень). Спасатели призывают соблюдать правила обращения с огнем на открытых территориях.

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Прогноз на 30 октября – 2 ноября

В конце недели и в начале ноября в регионе начнётся постепенное понижение температуры и вернутся дожди:

30 октября: переменная облачность, без значительных осадков. Ветер восточный, 7–12 м/с. Ночью прогнозируется +4…+9 °С тепла, а днём — +12…+17 °С.

31 октября: облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Ветер восточный, 5–10 м/с. Ночью ожидается +3…+8 °С тепла, днем — +11…+16 °С.

1 ноября: облачно с прояснениями, сохранится небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Ночная температура составит +3…+8 °С тепла, а дневная — +10…+15 °С.

2 ноября: облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Ночью ожидается +1…+6 °С тепла, а днем столбики термометров покажут +8…+13 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, опавшую листву в Харькове не нужно убирать повсеместно. На дорогах и спортивных площадках она мешает, а под деревьями может оставаться и постепенно перегнивать. Листья некоторых деревьев стоит собирать из-за вредителей, а остальные можно складывать в биокомпостеры и превращать в удобрение.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове аренда квартир за год существенно подорожала, а больше всего выросли цены на однокомнатные квартиры. Стоимость заметно различается в зависимости от района и количества комнат. При этом на оплату квартиры горожанам приходится тратить всё большую часть зарплаты.