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Головна Харків Тепла погода очікується на Харківщині: прогноз на завтра

Тепла погода очікується на Харківщині: прогноз на завтра

Ua ru
28 жовтня 2026 18:09
Погода у Харкові: мінлива хмарність та сильний вітер Новини.LIVE
Люди гуляють у пару. Фото ылюстративне: Новини.LIVE

На Харківщині продовжується період відносно теплої та сухої осінньої погоди. У четвер, 29 жовтня, в регіоні очікується мінлива хмарність без істотних опадів, проте синоптики попереджають про сильні пориви вітру вдень.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз по області на 29 жовтня

У четвер, 29 жовтня, на Харківщині передбачається мінлива хмарність. День мине без істотних опадів. Вітер буде східним зі швидкістю 7–12 м/с, проте вдень місцями очікуються пориви до 15–20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +4…+9 °С тепла, а вдень повітря прогріється до +13…+18 °С.

Прогноз по місту

У Харкові 29 жовтня також утримуватиметься суха погода без істотних опадів. Вітер східний, 7–12 м/с. Нічна температура повітря в обласному центрі становитиме +6…+8 °С тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть +14…+16 °С.

Пожежна небезпека у регіоні

Ситуація з пожежною небезпекою в області залишається помірною та контрольованою. Згідно з даними синоптиків, на 29 жовтня у Харкові, Золочеві, Богодухові, Коломаці, Слобожанському, Берестині та Лозовій зафіксовано середній рівень загрози (жовтий клас). У районі Ізюма утримується високий клас пожежної небезпеки (помаранчевий рівень). Рятувальники закликають дотримуватися правил поводження з вогнем на відкритих територіях.

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Прогноз на 30 жовтня – 2 листопада

Наприкінці тижня та на початку листопада в регіоні почнеться поступове зниження температури й повернуться дощі: 

  • 30 жовтня: мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер східний, 7–12 м/с. Вночі прогнозують +4…+9 °С тепла, а вдень — +12…+17 °С. 
  • 31 жовтня: хмарно з проясненнями, пройде невеликий дощ. Вітер східний, 5–10 м/с. Вночі очікується +3…+8 °С тепла, удень — +11…+16 °С.
  • 1 листопада: хмарно з проясненнями, збережеться невеликий дощ. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Нічна температура становитиме +3…+8 °С тепла, а денна — +10…+15 °С. 
  • 2 листопада: хмарно з проясненнями, місцями пройде невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Вночі очікується +1…+6 °С тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть +8…+13 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, опале листя у Харкові не потрібно прибирати всюди. На дорогах і спортивних майданчиках воно заважає, а під деревами може залишатися та поступово перегнивати. Листя деяких дерев варто збирати через шкідників, а решту можна складати у біокомпостери та перетворювати на добриво.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові оренда квартир за рік суттєво подорожчала, а найбільше зросли ціни на однокімнатне житло. Вартість помітно відрізняється залежно від району та кількості кімнат. Водночас на оплату квартири містянам доводиться витрачати дедалі більшу частину зарплати.

Харківська область Новини Харкова Харків прогноз погоди температура повітря погода в Харкові
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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