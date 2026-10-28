Люди гуляють у пару. Фото ылюстративне: Новини.LIVE

На Харківщині продовжується період відносно теплої та сухої осінньої погоди. У четвер, 29 жовтня, в регіоні очікується мінлива хмарність без істотних опадів, проте синоптики попереджають про сильні пориви вітру вдень.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз по області на 29 жовтня

У четвер, 29 жовтня, на Харківщині передбачається мінлива хмарність. День мине без істотних опадів. Вітер буде східним зі швидкістю 7–12 м/с, проте вдень місцями очікуються пориви до 15–20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +4…+9 °С тепла, а вдень повітря прогріється до +13…+18 °С.

Прогноз по місту

У Харкові 29 жовтня також утримуватиметься суха погода без істотних опадів. Вітер східний, 7–12 м/с. Нічна температура повітря в обласному центрі становитиме +6…+8 °С тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть +14…+16 °С.

Пожежна небезпека у регіоні

Ситуація з пожежною небезпекою в області залишається помірною та контрольованою. Згідно з даними синоптиків, на 29 жовтня у Харкові, Золочеві, Богодухові, Коломаці, Слобожанському, Берестині та Лозовій зафіксовано середній рівень загрози (жовтий клас). У районі Ізюма утримується високий клас пожежної небезпеки (помаранчевий рівень). Рятувальники закликають дотримуватися правил поводження з вогнем на відкритих територіях.

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Прогноз на 30 жовтня – 2 листопада

Наприкінці тижня та на початку листопада в регіоні почнеться поступове зниження температури й повернуться дощі:

30 жовтня: мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер східний, 7–12 м/с. Вночі прогнозують +4…+9 °С тепла, а вдень — +12…+17 °С.

31 жовтня: хмарно з проясненнями, пройде невеликий дощ. Вітер східний, 5–10 м/с. Вночі очікується +3…+8 °С тепла, удень — +11…+16 °С.

1 листопада: хмарно з проясненнями, збережеться невеликий дощ. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Нічна температура становитиме +3…+8 °С тепла, а денна — +10…+15 °С.

2 листопада: хмарно з проясненнями, місцями пройде невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Вночі очікується +1…+6 °С тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть +8…+13 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, опале листя у Харкові не потрібно прибирати всюди. На дорогах і спортивних майданчиках воно заважає, а під деревами може залишатися та поступово перегнивати. Листя деяких дерев варто збирати через шкідників, а решту можна складати у біокомпостери та перетворювати на добриво.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові оренда квартир за рік суттєво подорожчала, а найбільше зросли ціни на однокімнатне житло. Вартість помітно відрізняється залежно від району та кількості кімнат. Водночас на оплату квартири містянам доводиться витрачати дедалі більшу частину зарплати.