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Главная Харьков Теплеет, но будет дождливо: погода на Харьковщине на завтра

Теплеет, но будет дождливо: погода на Харьковщине на завтра

Ua ru
Дата публикации 4 июня 2026 18:27
Теплеет, но будет дождливо: погода на Харьковщине на завтра
Люди с зонтиками. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Температурные показатели на Харьковщине постепенно растут, напоминая о лете, однако в ближайшие дни регион будет оставаться под влиянием влажной воздушной массы. Синоптики прогнозируют переменчивую погоду с кратковременными осадками и туманами.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз на 5 июня

В четверг на Харьковщине ожидается облачная погода с прояснениями.

  • По области: ночью и утром местами возможен слабый туман. Днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +10...+15°, днем столбики термометров поднимутся до комфортных +20...+25°.
  • В Харькове: ночная температура будет в пределах +12...+14°. Временами ожидается небольшой дождь, ночью и утром возможен слабый туман. Днем воздух прогреется до +23...+25°.

Пожарная опасность в регионе

Несмотря на ожидаемые осадки, ситуация с пожарной опасностью в Харьковской области остается неоднородной и местами критической. Согласно данным синоптиков на 5 июня, уровень угрозы существенно отличается в зависимости от района...Так, в Харькове, Золочеве и Богодухове объявлен самый высокий — чрезвычайный (пятый) класс пожарной опасности. Также высокий уровень угрозы (четвертый класс) фиксируется в Слобожанском. Для Берестина, Коломака и Изюма прогнозируют средний уровень пожарной опасности. В то же время в Великом Бурлуке, Купянске и Лозовой угроза минимальная — там зафиксирован низкий класс опасности.

Спасатели призывают жителей районов с повышенным риском быть максимально осторожными с огнем на открытых территориях.

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Прогноз на 6-9 июня

В дальнейшем погода будет оставаться неустойчивой, с периодическими дождями и грозами, но сохранится тенденция к потеплению:

  • 6 июня: ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, а днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь, местами с грозой. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16°, днем потеплеет до +22...+27°.
  • 7 июня: будет удерживаться облачная погода с прояснениями. Ночью осадков не предвидится, днем местами небольшой кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью составит +12...+17°, днем столбики термометров покажут +23...+28°.
  • 8 июня: облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18°, днем +22...+27°.
  • 9 июня: ожидается облачная погода. Пройдет дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +13...+18°, днем термометры покажут +22...+27°.

Как сообщали Новини.LIVE, в Центральном парке Харькова расцвела аллея сакур, которая ежегодно привлекает горожан и гостей города. Розовые деревья создали настоящую весеннюю атмосферу среди зеленых аллей и каштанов. Несмотря на пасмурную погоду, парк наполнился яркими красками и уютом.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове планируют капитально отремонтировать сквер Тихонова, расположенный на улице Клочковской, 3. Сегодня это обычная, опрятная зеленая зона с традиционной брусчаткой, гранитными лестницами и классическими скамейками под большими деревьями. Однако вскоре это пространство хотят превратить в современную арт-площадку для отдыха и творческих инициатив.

Харьков прогноз погоды погода в Харькове
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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