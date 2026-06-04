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Головна Харків Теплішає, але дощитиме: погода на Харківщині на завтра

Теплішає, але дощитиме: погода на Харківщині на завтра

Ua ru
Дата публікації: 4 червня 2026 18:27
Теплішає, але дощитиме: погода на Харківщині на завтра
Люди з парасольками. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Температурні показники на Харківщині поступово зростають, нагадуючи про літо, однак найближчими днями регіон залишатиметься під впливом вологої повітряної маси. Синоптики прогнозують мінливу погоду з короткочасними опадами та туманами.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз на 5 червня

У четвер на Харківщині очікується хмарна погода з проясненнями.

  • По області: вночі та вранці місцями можливий слабкий туман. Вдень подекуди пройде невеликий дощ. Вітер східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10…+15°, вдень стовпчики термометрів піднімуться до комфортних +20…+25°.
  • У Харкові: нічна температура буде в межах +12…+14°. Часом очікується невеликий дощ, вночі та вранці можливий слабкий туман. Вдень повітря прогріється до +23…+25°.

Пожежна небезпека у регіоні

Незважаючи на очікувані опади, ситуація з пожежною небезпекою в Харківській області залишається неоднорідною та місцями критичною. Згідно з даними синоптиків на 5 червня, рівень загрози суттєво різниться залежно від району..Так, у Харкові, Золочеві та Богодухові оголошено найвищий — надзвичайний (п'ятий) клас пожежної небезпеки. Також високий рівень загрози (четвертий клас) фіксується у Слобожанському. Для Берестина, Коломака та Ізюма прогнозують середній рівень пожежної небезпеки. Водночас у Великому Бурлуці, Куп'янську та Лозовій загроза мінімальна — там зафіксовано низький клас небезпеки.

Рятувальники закликають жителів районів з підвищеним ризиком бути максимально обережними з вогнем на відкритих територіях.

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Прогноз на 6–9 червня

Надалі погода залишатиметься нестійкою, з періодичними дощами та грозами, але збережеться тенденція до потепління:

  • 6 червня: очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, а вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ, подекуди з грозою. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі +11…+16°, вдень потеплішає до +22…+27°. 
  • 7 червня: утримуватиметься хмарна погода з проясненнями. Вночі опадів не передбачається, вдень місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. Вітер східний, 5–10 м/с. Температура вночі становитиме +12…+17°, вдень стовпчики термометрів покажуть +23…+28°.
  • 8 червня: хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі +13…+18°, вдень +22…+27°.
  • 9 червня: очікується хмарна погода. Пройде дощ. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +13…+18°, вдень термометри покажуть +22…+27°.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Центральному парку Харкова розквітла алея сакур, яка щороку приваблює містян та гостей міста. Рожеві дерева створили справжню весняну атмосферу серед зелених алей і каштанів. Попри похмуру погоду, парк наповнився яскравими барвами та затишком.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові планують капітально відремонтувати сквер Тихонова, що розташований на вулиці Клочківській, 3. Сьогодні це звичайна, охайна зелена зона з традиційною бруківкою, гранітними сходами та класичними лавками під великими деревами. Проте невдовзі цей простір хочуть перетворити на сучасний арт-майданчик для відпочинку та творчих ініціатив. 

Харків прогноз погоди погода в Харкові
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
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