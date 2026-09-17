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Главная Харьков Тепло ещё задержится на Харьковщине: прогноз на пятницу

Тепло ещё задержится на Харьковщине: прогноз на пятницу

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17 сентября 2026 17:09
Погода в Харькове 18 сентября: солнце, сухое тепло и туманы
Люди на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Осень пока не спешит принести холода, и пятница в Харьковской области порадует жителей настоящим мягким теплом. В регионе будет солнечно и тихо, без осадков, а воздух прогреется до приятных высоких значений. Впрочем, синоптики предупреждают об утренних туманах с моросью, а также о сильном ветре и ливнях, которые ждут область уже через несколько дней.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз по области

В пятницу, 18 сентября, в Харьковской области ожидается переменная облачность. День пройдет без осадков. Ветер будет дуть с юга со скоростью 3–8 м/с. Температура воздуха ночью составит +7…+12 °С. Днем столбики термометров поднимутся до теплых +20…+25 °С.

Погода в Харькове

В Харькове 18 сентября также будет сухая и солнечная погода без осадков. Ветер южный, слабый, 3–8 м/с. Ночные показатели составят +7…+9 °С, а днём воздух прогреется до комфортных +22…+24 °С.

Пожарная опасность в регионе

Ситуация с пожарной опасностью в области стабилизировалась. По данным синоптиков, на 18 сентября чрезвычайный (пятый) класс сохраняется только в Лозовой. Средний (третий) уровень прогнозируют для Берестина. В Харькове, Золочеве, Богодухове, Коломаке, Слобожанском, Великом Бурлуке и Изюме зафиксирован низкий (второй) класс угрозы.

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Прогноз на 19–22 сентября

Теплая погода продержится на выходных, но впоследствии уступит место непогоде:

  • 19 сентября: переменная облачность без значительных осадков. Ночью и утром местами ожидается туман и морось. Ветер южный, 5–10 м/с. Температура ночью — +9…+14 °С, днём — +22…+27 °С.
  • 20 сентября: облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, туман и моросящий дождь, а днём без значительных осадков. Ветер юго-западный, 3–8 м/с. Ночью будет +10…+15 °С, днем — +22…+27 °С.
  • 21 сентября: облачная погода. Ночью местами туман, а днём пойдёт дождь с порывами ветра до 15–20 м/с. Ветер юго-западный, 7–12 м/с. Ночью прогнозируют +11…+16 °С, днём — +21…+26 °С.
  • 22 сентября: облачно и дождь в течение всего дня. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Ожидается существенное похолодание: ночью +11…+16 °С, днем температура опустится до +16…+21 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, с 1 сентября для жителей Харькова большинство ключевых тарифов в городе остаются стабильными и замороженными, поэтому дополнительных расходов на коммунальные услуги не предвидится. В то же время городской транспорт продолжает работать в обычном режиме, но водителям следует учесть длительные ограничения движения на одной из улиц.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове и области будут временные перебои с электро- и газоснабжением. В части Основянского и Слободского районов города не будет света, специалисты проведут ремонтные работы. Кроме того, в поселке Кочеток Чугуевской общины на несколько дней приостановят подачу газа.

Харьков Харьковская область прогноз погоды температура воздуха погода в Харькове
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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