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Головна Харків Тепло ще затримається на Харківщині: прогноз на п'ятницю

Тепло ще затримається на Харківщині: прогноз на п'ятницю

Ua ru
17 вересня 2026 17:09
Погода у Харкові 18 вересня: сонце, сухе тепло та тумани
Люди на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Осінь поки не поспішає дарувати холод, і п'ятниця на Харківщині порадує жителів справжнім лагідним теплом. У регіоні буде сонячно та тихо, без жодних опадів, а повітря прогріється до приємних високих позначок. Втім, синоптики попереджають про ранкові тумани із мрякою, а також про сильний вітер та зливи, які чекають на область вже за кілька днів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз по області

У п'ятницю, 18 вересня, на Харківщині очікується мінлива хмарність. День мине без опадів. Вітер дутиме з півдня зі швидкістю 3–8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 °С. Удень стовпчики термометрів піднімуться до теплих +20…+25 °С.

Погода у Харкові

У Харкові 18 вересня також пануватиме суха та сонячна погода без опадів. Вітер південний, слабкий, 3–8 м/с. Нічні показники становитимуть +7…+9 °С, а вдень повітря прогріється до комфортних +22…+24 °С.

Пожежна небезпека у регіоні

Ситуація з пожежною загрозою в області стабілізувалася. За даними синоптиків, на 18 вересня надзвичайний (п'ятий) клас залишається лише в Лозовій. Середній (третій) рівень прогнозують для Берестина. У Харкові, Золочеві, Богодухові, Коломаці, Слобожанському, Великому Бурлуці та Ізюмі зафіксовано низький (другий) клас загрози.

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Прогноз на 19–22 вересня

Тепла погода затримається на вихідні, але згодом поступиться місцем негоді: 

  • 19 вересня: мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці місцями очікується туман і мряка. Вітер південний, 5–10 м/с. Температура вночі — +9…+14 °С, удень — +22…+27 °С. 
  • 20 вересня: хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, туман і мряка, а вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3–8 м/с. Вночі буде +10…+15 °С, удень — +22…+27 °С. 
  • 21 вересня: хмарна погода. Вночі місцями туман, а вдень піде дощ із поривами вітру до 15–20 м/с. Вітер південно-західний, 7–12 м/с. Вночі прогнозують +11…+16 °С, удень — +21…+26 °С. 
  • 22 вересня: хмарно та дощ протягом усього дня. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Очікується суттєве похолодання: вночі +11…+16 °С, удень температура впаде до +16…+21 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, з 1 вересня для мешканців Харкова більшість ключових тарифів у місті залишаються стабільними та замороженими, тож додаткових витрат на комуналку не передбачається. Водночас міський транспорт продовжує працювати у звичному режимі, але водіям варто врахувати тривалі обмеження руху на одній із вулиць.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові та області будуть тимчасові перебої з електро- та газопостачанням. У частині Основ’янського та Слобідського районів міста не буде світла, фахівці проведуть ремонтні роботи. Крім того, у селищі Кочеток Чугуївської громади на кілька днів призупинять розподіл газу.

Харків Харківська область прогноз погоди температура повітря погода в Харкові
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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