Главная Харьков Тепло и дожди на Харьковщине: прогноз погоды на завтра

Дата публикации 1 июня 2026 18:26
Люди на улице Харькова. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В начале июня погода в Харьковской области начнет постепенно меняться. Синоптики прогнозируют временное прекращение осадков и возвращение комфортного летнего тепла, однако уже через несколько дней регион снова накроют кратковременные дожди.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз на 2 июня

Во вторник, 2 июня, на Харьковщине ожидается переменная облачность, день пройдет без существенных осадков. Ветер будет северо-западным, со скоростью 3-8 м/с.

  • По области: температура воздуха ночью составит +6...+11°, а днем столбики термометров поднимутся до +19...+24°.
  • В Харькове: ночная температура будет колебаться в пределах +7...+9°, днем воздух прогреется до +21...+23°.

Пожарная опасность в регионе

Несмотря на сухую погоду, ситуация с пожарной опасностью в области остается неоднородной. Согласно данным синоптиков, на 2 июня уровень угрозы существенно отличается в зависимости от района. В частности, чрезвычайная пожарная опасность 5 класса объявлена в Харькове, Золочеве и Богодухове. Высокий уровень (4 класс) удерживается в Слобожанском. Среднюю пожарную опасность прогнозируют для Коломака и Изюма, а низкий уровень угрозы действует в Берестине. В то же время в Великом Бурлуке и Лозовой пожарная опасность пока отсутствует.

Прогноз на 3-6 июня

В дальнейшем синоптическая ситуация начнет меняться — после сухой среды в регион вернутся летние дожди:

  • 3 июня: сохранится переменная облачность, без существенных осадков. Ветер изменит направление на восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +10...+15°, а днем столбики термометров покажут по-настоящему летние +21...+26°.
  • 4 июня: погода несколько ухудшится. Ночью местами пройдет небольшой кратковременный дождь, днем также ожидаются кратковременные дожди. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью составит +11...+16°, а днем из-за осадков снизится до +18...+23°.
  • 5 июня: в регионе будет удерживаться переменная облачность. Ночью будет без существенных осадков, однако днем снова пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +11...+16°, днем воздух прогреется до +21...+26°.
  • 6 июня: ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер северный, 5-10 м/с. Несмотря на влажность, этот день станет самым теплым за рабочую неделю: ночью +11...+16°, днем - до +22...+27°.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове планируют капитально отремонтировать сквер Тихонова, расположенный на улице Клочковской, 3. Сегодня это обычная, опрятная зеленая зона с традиционной брусчаткой, гранитными лестницами и классическими скамейками под большими деревьями. Однако вскоре это пространство хотят превратить в современную арт-площадку для отдыха и творческих инициатив.

Также Новини.LIVE писали, что в День вышиванки в Харькове под открытым небом состоялся концерт народных музыкантов, которые играли в самом центре города. Для многих это был не просто праздник, а напоминание о доме, который приходится защищать уже четвертый год войны.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Долженко Екатерина
