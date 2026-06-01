Тепло та дощі на Харківщині: прогноз погоди на завтра

Люди на вулиці Харкова. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На початку червня погода в Харківській області почне поступово змінюватися. Синоптики прогнозують тимчасове припинення опадів та повернення комфортного літнього тепла, проте вже за кілька днів регіон знову накриють короткочасні дощі.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз на 2 червня

У вівторок, 2 червня, на Харківщині очікується мінлива хмарність, день мине без істотних опадів. Вітер буде північно-західним, зі швидкістю 3–8 м/с.

По області: температура повітря вночі становитиме +6…+11°, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +19…+24°.

У Харкові: нічна температура коливатиметься в межах +7…+9°, вдень повітря прогріється до +21…+23°.

Пожежна небезпека у регіоні

Незважаючи на суху погоду, ситуація з пожежною небезпекою в області залишається неоднорідною. Згідно з даними синоптиків, на 2 червня рівень загрози суттєво різниться залежно від району. Зокрема, надзвичайна пожежна небезпека 5 класу оголошена у Харкові, Золочеві та Богодухові. Високий рівень (4 клас) утримується у Слобожанському. Середню пожежну небезпеку прогнозують для Коломака та Ізюма, а низький рівень загрози діє у Берестині. Водночас у Великому Бурлуці та Лозовій пожежна небезпека наразі відсутня.

Прогноз на 3–6 червня

Надалі синоптична ситуація почне змінюватися — після сухої середи у регіон повернуться літні дощі:

Читайте також:

3 червня: збережеться мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер змінить напрямок на східний, 3–8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10…+15°, а вдень стовпчики термометрів покажуть по-справжньому літні +21…+26°.

4 червня: погода дещо погіршиться. Вночі місцями пройде невеликий короткочасний дощ, вдень також очікуються короткочасні дощі. Вітер східний, 5–10 м/с. Температура вночі становитиме +11…+16°, а вдень через опади знизиться до +18…+23°.

5 червня: у регіоні утримуватиметься мінлива хмарність. Вночі буде без істотних опадів, проте вдень знову пройде невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +11…+16°, вдень повітря прогріється до +21…+26°.

6 червня: очікується мінлива хмарність, місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі. Вітер північний, 5–10 м/с. Попри вологість, цей день стане найтеплішим за робочий тиждень: вночі +11…+16°, вдень — до +22…+27°.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові планують капітально відремонтувати сквер Тихонова, що розташований на вулиці Клочківській, 3. Сьогодні це звичайна, охайна зелена зона з традиційною бруківкою, гранітними сходами та класичними лавками під великими деревами. Проте невдовзі цей простір хочуть перетворити на сучасний арт-майданчик для відпочинку та творчих ініціатив.

Також Новини.LIVE писали, що у День вишиванки в Харкові просто неба відбувся концерт народних музикантів, які грали у самому центрі міста. Для багатьох це було не просто свято, а нагадування про дім, який доводиться захищати вже четвертий рік війни.