Головна Харків Тепло та дощі на Харківщині: прогноз погоди на завтра

Дата публікації: 1 червня 2026 18:26
Люди на вулиці Харкова. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На початку червня погода в Харківській області почне поступово змінюватися. Синоптики прогнозують тимчасове припинення опадів та повернення комфортного літнього тепла, проте вже за кілька днів регіон знову накриють короткочасні дощі.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз на 2 червня

У вівторок, 2 червня, на Харківщині очікується мінлива хмарність, день мине без істотних опадів. Вітер буде північно-західним, зі швидкістю 3–8 м/с.

  • По області: температура повітря вночі становитиме +6…+11°, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +19…+24°.
  • У Харкові: нічна температура коливатиметься в межах +7…+9°, вдень повітря прогріється до +21…+23°.

Пожежна небезпека у регіоні

Незважаючи на суху погоду, ситуація з пожежною небезпекою в області залишається неоднорідною. Згідно з даними синоптиків, на 2 червня рівень загрози суттєво різниться залежно від району. Зокрема, надзвичайна пожежна небезпека 5 класу оголошена у Харкові, Золочеві та Богодухові. Високий рівень (4 клас) утримується у Слобожанському. Середню пожежну небезпеку прогнозують для Коломака та Ізюма, а низький рівень загрози діє у Берестині. Водночас у Великому Бурлуці та Лозовій пожежна небезпека наразі відсутня.

Прогноз на 3–6 червня

Надалі синоптична ситуація почне змінюватися — після сухої середи у регіон повернуться літні дощі: 

  • 3 червня: збережеться мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер змінить напрямок на східний, 3–8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10…+15°, а вдень стовпчики термометрів покажуть по-справжньому літні +21…+26°.
  • 4 червня: погода дещо погіршиться. Вночі місцями пройде невеликий короткочасний дощ, вдень також очікуються короткочасні дощі. Вітер східний, 5–10 м/с. Температура вночі становитиме +11…+16°, а вдень через опади знизиться до +18…+23°. 
  • 5 червня: у регіоні утримуватиметься мінлива хмарність. Вночі буде без істотних опадів, проте вдень знову пройде невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +11…+16°, вдень повітря прогріється до +21…+26°.
  • 6 червня: очікується мінлива хмарність, місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі. Вітер північний, 5–10 м/с. Попри вологість, цей день стане найтеплішим за робочий тиждень: вночі +11…+16°, вдень — до +22…+27°.

Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
