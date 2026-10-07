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Главная Харьков Тепло и слабый туман: погода На Харьковщине завтра

Тепло и слабый туман: погода На Харьковщине завтра

Ua ru
7 октября 2026 18:31
Погода в Харькове 8 октября: туман и теплая погода охватят регион
Люди на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харьковской области сохраняется комфортная и сухая осенняя погода. В четверг, 8 октября, в регионе будет достаточно тепло, а столбики термометров днем поднимутся до +23°С. Однако в ночные и утренние часы синоптики предупреждают о слабом тумане.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз на 8 октября

В четверг в Харьковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен слабый туман. Ветер будет переменного направления со скоростью 3–8 м/с.

  • По области: температура воздуха ночью составит +7…+12°, а днем воздух прогреется до +18…+23°.
  • В Харькове: ночная температура будет колебаться в пределах +8…+10°. Днем ожидается сухая и теплая погода, а температура поднимется до +20…+22°.

Пожарная опасность в регионе

Из-за длительного отсутствия обильных осадков уровень пожарной опасности в области остается повышенным. По данным синоптиков, на 8 октября высокий (четвертый) класс опасности действует в большинстве районов региона — в частности, в Золочеве, Богодухове, Коломаке, Харькове, Слобожанском, Берестине, Лозовой и Изюме. В то же время в Великом Бурлуке и Купянске сохраняется средний (третий) уровень опасности.

Прогноз на 9–12 октября

Теплая и преимущественно сухая погода сохранится в регионе и в ближайшие дни:

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  • 9 октября: переменная облачность, без значительных осадков. Ветер юго-западный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +8…+13°, днём — комфортные +18…+23°.
  • 10 октября: облачно с прояснениями, без значительных осадков. Ветер юго-западный, 7–12 м/с. Ночная температура будет в пределах +8…+13°, а днем ожидается +17…+22°.
  • 11 октября: облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Ветер южный, 5–10 м/с. Ночью прогнозируют +8…+13°, а днём столбики термометров покажут +17…+22°.
  • 12 октября: переменная облачность, без значительных осадков. Ветер южный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +8…+13°, днём — +17…+22°.

Как сообщали Новини.LIVE, опавшую листву в Харькове не нужно убирать повсеместно. На дорогах и спортивных площадках она мешает, а под деревьями может оставаться и постепенно перегнивать. Листья некоторых деревьев стоит собирать из-за вредителей, а остальные можно складывать в биокомпостеры и превращать в удобрение.

Также Новини.LIVE писали, что в экопарке "Фельдман" началось самое ожидаемое событие сезона — традиционный бал хризантем. Несмотря на все вызовы войны, это тот период, когда это место превращается в настоящий остров красоты — более 10 тысяч хризантем самых разнообразных видов, форм и оттенков.

Харьков Харьковская область Новости Харькова прогноз погоды температура воздуха погода в Харькове
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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