Погода у Харкові 8 жовтня: туман, тепло накриють регіон

Люди на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Харківщині утримується комфортна та суха осіння погода. У четвер, 8 жовтня, у регіоні буде досить тепло, а стовпчики термометрів вдень піднімуться до +23°С. Втім, у нічні та ранкові години синоптики попереджають про слабкий туман.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз на 8 жовтня

У четвер на Харківщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с.

По області: температура повітря вночі становитиме +7…+12°, а вдень повітря прогріється до +18…+23°.

У Харкові: нічна температура коливатиметься в межах +8…+10°. Удень очікується суха та тепла погода, а температура підніметься до +20…+22°.

Пожежна небезпека у регіоні

Через тривалу відсутність рясних опадів рівень пожежної загрози в області залишається підвищеним. За даними синоптиків, на 8 жовтня високий (четвертий) клас небезпеки діє у більшості районів регіону — зокрема у Золочеві, Богодухові, Коломаці, Харкові, Слобожанському, Берестині, Лозовій та Ізюмі. Водночас у Великому Бурлуці та Куп'янську утримується середній (третій) рівень загрози.

Прогноз на 9–12 жовтня

Тепла та переважно суха погода затримається в регіоні й на найближчі дні:

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9 жовтня: мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +8…+13°, удень — комфортні +18…+23°.

10 жовтня: хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7–12 м/с. Нічна температура буде в межах +8…+13°, а вдень очікується +17…+22°.

11 жовтня: хмарно з проясненнями, місцями пройде невеликий дощ. Вітер південний, 5–10 м/с. Вночі прогнозують +8…+13°, а вдень стовпчики термометрів покажуть +17…+22°.

12 жовтня: мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +8…+13°, удень — +17…+22°.

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