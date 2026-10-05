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Главная Харьков Тепло и солнечно: прогноз погоды на Харьковщине на завтра

Тепло и солнечно: прогноз погоды на Харьковщине на завтра

Ua ru
5 октября 2026 18:25
Погода в Харькове 6 октября: потепление до +24° и дожди в конце недели
Девушка с коляской в парке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харьковскую область возвращается комфортное осеннее тепло. Во вторник, 6 октября, в регионе сохранится сухая и умеренно теплая погода, а уже через несколько дней столбики термометров поднимутся почти до сентябрьских показателей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз на 6 октября

Во вторник в Харьковской области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет западного направления со скоростью 5–10 м/с.

  • По области: температура воздуха ночью составит +7…+12°, а днём воздух прогреется до +15…+20°.
  • В Харькове: ночная температура будет в пределах +9…+11°. Днем ожидается сухая погода, а температура поднимется до +18…+20°.

Пожарная опасность

В связи с продолжительной сухой погодой уровень пожарной опасности в области остается повышенным. Согласно данным синоптиков, на 6 октября высокий (четвёртый) класс опасности зафиксирован почти на всей территории региона, в частности в Золочеве, Богодухове, Коломаке, Харькове, Слобожанском, Берестине, Лозовой и Изюме. Лишь в Великом Бурлуке и Купянске показатели несколько ниже — там действует средний (третий) класс опасности. Спасатели призывают жителей области быть осторожными с огнем на открытых территориях.

Прогноз на 7–10 октября

Сухая и тёплая погода сохранится в течение большей части недели, однако в конце недели регион накроют дожди:

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  • 7 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +6…+11°, а днём ожидается потепление до +18…+23°.
  • 8 октября: сохранится солнечная и сухая погода. Ветер переменного направления, слабый, 3–8 м/с. Ночью прогнозируется +8…+13°, днём — комфортные +18…+23°.
  • 9 октября: самый погожий день недели — переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 7–12 м/с. Ночью температура составит +8…+13°, а днём воздух прогреется до по-настоящему тёплых +19…+24°.
  • 10 октября: погода изменится — ожидается облачность с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь, а днем регион накроет полноценный дождь. Ветер юго-западный, 7–12 м/с. Ночная температура будет в пределах +9…+14°, а днем столбики термометров опустятся до +13…+18°.

Как сообщали Новини.LIVE, опавшую листву в Харькове не нужно убирать повсеместно. На дорогах и спортивных площадках она мешает, а под деревьями может оставаться и постепенно перегнивать. Листья некоторых деревьев стоит собирать из-за вредителей, а остальные можно складывать в биокомпостеры и превращать в удобрение.

Также Новини.LIVE писали, что в октябре харьковчан ждет ряд изменений в тарифах, социальных выплатах и начислении субсидий. Наиболее заметно изменится стоимость холодной воды и водоотведения, тогда как цены на газ, электроэнергию, отопление и горячую воду для населения в основном останутся без изменений. Кроме того, начнется перерасчет субсидий на отопительный сезон, а в конце месяца Харьков вместе с другими регионами Украины перейдет на зимнее время.

Харьков Харьковская область прогноз погоды температура воздуха погода в Харькове
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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