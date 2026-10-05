Погода у Харкові 6 жовтня: потепління до +24° та дощі наприкінці тижня

Дівчина з візочком в парку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Харківщину повертається комфортне осіннє тепло. У вівторок, 6 жовтня, в регіоні утримуватиметься суха та помірно тепла погода, а вже за кілька днів стовпчики термометрів піднімуться до майже вересневих показників.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз на 6 жовтня

У вівторок на Харківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер буде західної чверті зі швидкістю 5–10 м/с.

По області: температура повітря вночі становитиме +7…+12°, а вдень повітря прогріється до +15…+20°.

У Харкові: нічна температура буде в межах +9…+11°. Удень очікується суха погода, а температура підніметься до +18…+20°.

Пожежна небезпека

У зв'язку з тривалою сухою погодою рівень пожежної загрози в області залишається підвищеним. Згідно з даними синоптиків, на 6 жовтня високий (четвертий) клас небезпеки зафіксовано майже по всій території регіону, зокрема у Золочеві, Богодухові, Коломаці, Харкові, Слобожанському, Берестині, Лозовій та Ізюмі. Лише у Великому Бурлуці та Куп'янську показники дещо нижчі — там діє середній (третій) клас загрози. Рятувальники закликають жителів області бути обережними з вогнем на відкритих територіях.

Прогноз на 7–10 жовтня

Суха та тепла погода утримуватиметься протягом більшої частини тижня, проте наприкінці нього регіон накриють дощі:

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7 жовтня: мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6…+11°, а вдень очікується потепління до +18…+23°.

8 жовтня: збережеться сонячна та суха погода. Вітер змінних напрямків, слабкий, 3–8 м/с. Вночі прогнозують +8…+13°, удень — комфортні +18…+23°.

9 жовтня: найпогожіший день тижня — мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7–12 м/с. Вночі температура становитиме +8…+13°, а вдень повітря прогріється до по-справжньому теплих +19…+24°.

10 жовтня: погода зміниться — очікується хмарність з проясненнями. Вночі місцями пройде невеликий дощ, а вдень регіон накриє повноцінний дощ. Вітер південно-західний, 7–12 м/с. Нічна температура буде в межах +9…+14°, а вдень стовпчики термометрів опустяться до +13…+18°.

Як повідомляли Новини.LIVE, опале листя у Харкові не потрібно прибирати всюди. На дорогах і спортивних майданчиках воно заважає, а під деревами може залишатися та поступово перегнивати. Листя деяких дерев варто збирати через шкідників, а решту можна складати у біокомпостери та перетворювати на добриво.

Також Новини.LIVE писали, що у жовтні на харків'ян чекає низка змін у тарифах, соціальних виплатах та нарахуванні субсидій. Найпомітніше змінюється вартість холодної води та водовідведення, тоді як ціни на газ, електроенергію, опалення і гарячу воду для населення переважно залишаються без змін. Крім того, стартує перерахунок субсидій на опалювальний сезон, а наприкінці місяця Харків разом з іншими регіонами України перейде на зимовий час.