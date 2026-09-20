Погода в Харькове и области на 21 сентября: дожди и грозы

Девушка, закутанная в дождевик. Фото иллюстративное: УНИАН

В понедельник, 21 сентября, в Харькове и области ожидается тёплая, но переменчивая погода. Ночью будет преимущественно сухо, а днем местами пройдут небольшие дожди и грозы. Утром синоптики также прогнозируют слабый туман.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове 21 сентября

В Харькове в ночь на понедельник осадков не прогнозируется, однако утром возможен слабый туман. Температура воздуха составит от +11 до +13 °C. Днём в городе пройдет небольшой дождь. Воздух прогреётся до +24...+26 °C. Ночью будет дуть восточный ветер со скоростью 3–8 м/с, а днём он сменится на южный и усилится до 9–14 м/с.

Погода в Харьковской области 21 сентября

В области ожидается переменная облачность. Ночью осадков не будет, а днём местами пройдут небольшие дожди и грозы. Ночью и утром синоптики предупреждают о слабом тумане. Температура ночью составит +9...+14 °C, днем воздух прогреется до +22...+27 °C. Восточный ночной ветер будет достигать 3–8 м/с, а днем сменится на южный со скоростью 9–14 м/с.

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Погода в Харьковской области в ближайшие дни

Во вторник, 22 сентября, небо затянется облаками. В области пройдут дожди, местами возможны грозы. Температура ночью составит +11...+16 °C, днем — +17...+22 °C. Ветер западной четверти — 5–10 м/с.

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В среду, 23 сентября, погода ухудшится еще больше. Синоптики прогнозируют сильный дождь и местами грозы. Северо-западный ветер будет достигать 7–12 м/с, а отдельные порывы — 15–20 м/с. Ночью ожидается +9...+14 °C, днем — всего +14...+19 °C.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Харькове более чем на месяц ограничат движение транспорта на улице Зброярской. Из-за ремонта сетей водоотведения изменения коснутся не только автомобилистов, но и пассажиров троллейбуса №11.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове на Журавлевском острове завершили обустройство первой пляжной зоны, а в ближайшее время там появятся ещё две. Новые места для отдыха планируют обустроить вдоль улиц Непокоренных и Барабашова. Помимо обустройства пляжной зоны, здесь установили новые раздевалки и удобные шезлонги, чтобы это пространство стало максимально комфортным для харьковчан. Проект обновления здесь продлится еще несколько лет.