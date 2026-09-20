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Головна Харків Тепло, але з дощем: погода на Харківщині у понеділок

Тепло, але з дощем: погода на Харківщині у понеділок

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20 вересня 2026 18:45
Погода у Харкові та області на 21 вересня: дощі та грози
Дівчина загорнута у дощовик. Фото ілюстративне: УНІАН

У понеділок, 21 вересня, у Харкові та області очікується тепла, але нестійка погода. Вночі буде переважно сухо, а вдень місцями пройдуть невеликі дощі та грози. Вранці синоптики також прогнозують слабкий туман.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода у Харкові 21 вересня

У Харкові в ніч на понеділок опадів не прогнозують, однак вранці можливий слабкий туман. Температура повітря становитиме від +11 до +13 °C. Удень у місті пройде невеликий дощ. Повітря прогріється до +24...+26 °C. Вночі дутиме східний вітер зі швидкістю 3–8 м/с, а вдень він зміниться на південний та посилиться до 9–14 м/с.

Погода на Харківщині 21 вересня

В області очікується мінлива хмарність. Вночі буде без опадів, а вдень місцями пройдуть невеликі дощі та грози. Вночі та вранці синоптики попереджають про слабкий туман. Температура вночі становитиме +9...+14 °C, удень повітря прогріється до +22...+27 °C. Східний нічний вітер сягатиме 3–8 м/с, а вдень зміниться на південний зі швидкістю 9–14 м/с.

Погода на Харківщині найближчими днями

У вівторок, 22 вересня, небо затягне хмарами. В області пройдуть дощі, місцями можливі грози. Температура вночі становитиме +11...+16 °C, удень — +17...+22 °C. Вітер західної чверті — 5–10 м/с.

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У середу, 23 вересня, погода погіршиться ще більше. Синоптики прогнозують значний дощ та місцями грози. Північно-західний вітер сягатиме 7–12 м/с, а окремі пориви — 15–20 м/с. Уночі очікується +9...+14 °C, удень — лише +14...+19 °C.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Харкові більш ніж на місяць обмежать рух транспорту на вулиці Зброярській. Через ремонт мереж водовідведення зміни торкнуться не лише автомобілістів, а й пасажирів тролейбуса №11.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Харкові на Журавлівському острові завершили облаштування першої пляжної зони, а найближчим часом там з'являться ще дві. Нові місця для відпочинку планують облаштувати вздовж вулиць Нескорених і Барабашова. Окрім облаштування пляжної зони, тут встановили нові роздягальні та зручні шезлонги, аби цей простір став максимально комфортним для харків'ян. Проєкт оновлення тут триватиме ще декілька років.

осінь Харківська область Новини Харкова дощ погода в Харкові
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець

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