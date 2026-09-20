Погода у Харкові та області на 21 вересня: дощі та грози

Дівчина загорнута у дощовик. Фото ілюстративне: УНІАН

У понеділок, 21 вересня, у Харкові та області очікується тепла, але нестійка погода. Вночі буде переважно сухо, а вдень місцями пройдуть невеликі дощі та грози. Вранці синоптики також прогнозують слабкий туман.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода у Харкові 21 вересня

У Харкові в ніч на понеділок опадів не прогнозують, однак вранці можливий слабкий туман. Температура повітря становитиме від +11 до +13 °C. Удень у місті пройде невеликий дощ. Повітря прогріється до +24...+26 °C. Вночі дутиме східний вітер зі швидкістю 3–8 м/с, а вдень він зміниться на південний та посилиться до 9–14 м/с.

Погода на Харківщині 21 вересня

В області очікується мінлива хмарність. Вночі буде без опадів, а вдень місцями пройдуть невеликі дощі та грози. Вночі та вранці синоптики попереджають про слабкий туман. Температура вночі становитиме +9...+14 °C, удень повітря прогріється до +22...+27 °C. Східний нічний вітер сягатиме 3–8 м/с, а вдень зміниться на південний зі швидкістю 9–14 м/с.

Погода на Харківщині найближчими днями

У вівторок, 22 вересня, небо затягне хмарами. В області пройдуть дощі, місцями можливі грози. Температура вночі становитиме +11...+16 °C, удень — +17...+22 °C. Вітер західної чверті — 5–10 м/с.

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У середу, 23 вересня, погода погіршиться ще більше. Синоптики прогнозують значний дощ та місцями грози. Північно-західний вітер сягатиме 7–12 м/с, а окремі пориви — 15–20 м/с. Уночі очікується +9...+14 °C, удень — лише +14...+19 °C.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Харкові більш ніж на місяць обмежать рух транспорту на вулиці Зброярській. Через ремонт мереж водовідведення зміни торкнуться не лише автомобілістів, а й пасажирів тролейбуса №11.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Харкові на Журавлівському острові завершили облаштування першої пляжної зони, а найближчим часом там з'являться ще дві. Нові місця для відпочинку планують облаштувати вздовж вулиць Нескорених і Барабашова. Окрім облаштування пляжної зони, тут встановили нові роздягальні та зручні шезлонги, аби цей простір став максимально комфортним для харків'ян. Проєкт оновлення тут триватиме ще декілька років.