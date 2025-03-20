Погода в Харькове 21 марта - когда потеплеет

Люди гуляют в городском саду. Фото иллюстративное: Новости.LIVE

В пятницу, 21 марта, в Харькове и Харьковской области ожидается переменная облачность. Кроме того, синоптики прогнозируют потепление до +10 °С днем.

Об этом сообщает портал Метеопрог.

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Ночью и утром местами возможен туман, а осадков не предвидится.

Ветер будет юго-западный со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха в области будет колебаться от +3 °С ночью до +10 °С днем.

В Харькове столбики термометров ночью опустятся до +4 °С, а днем поднимутся до +10 °С.

Метеорологи призывают водителей быть внимательными из-за возможного ухудшения видимости из-за тумана.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что погода в Украине в пятницу, 21 марта, будет теплой и комфортной. Температура воздуха составит +10...+14 °C.

В то же время на Украину надвигается грязное облако из Европы. Первыми уже начали страдать западные области, где наибольший уровень загрязнения.