Погода в Харькове 21 марта - когда потеплеет

Тепло возвращается — какой будет погода в Харькове завтра
В пятницу, 21 марта, в Харькове и Харьковской области ожидается переменная облачность. Кроме того, синоптики прогнозируют потепление до +10 °С днем.
Об этом сообщает портал Метеопрог.
Какой будет погода в Харькове 21 марта
Ночью и утром местами возможен туман, а осадков не предвидится.
Ветер будет юго-западный со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха в области будет колебаться от +3 °С ночью до +10 °С днем.
В Харькове столбики термометров ночью опустятся до +4 °С, а днем поднимутся до +10 °С.
Метеорологи призывают водителей быть внимательными из-за возможного ухудшения видимости из-за тумана.
Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что погода в Украине в пятницу, 21 марта, будет теплой и комфортной. Температура воздуха составит +10...+14 °C.
В то же время на Украину надвигается грязное облако из Европы. Первыми уже начали страдать западные области, где наибольший уровень загрязнения.
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