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Тепло вертається — якою буде погода у Харкові завтра

20 березня 2025 17:04
Світлана Силенко - Редактор
Погода у Харкові 21 березня - коли потеплішає
Люди гуляють у міському саду. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

У п'ятницю, 21 березня, у Харкові та Харківській області очікується мінлива хмарність. Крім того, синоптики прогнозують потепління до +10 °С вдень. 

Про це повідомляє портал Мeteoprog.

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Погода у Харкові. Фото: скріншот

Якою буде погода у Харкові 21 березня

Вночі та вранці місцями можливий туман, а опадів не передбачається.

Вітер буде південно-західний зі швидкістю 3-8 м/с. Температура повітря в області коливатиметься від +3 °С вночі до +10 °С вдень. 

У Харкові стовпчики термометрів вночі опустяться до +4 °С, а вдень піднімуться до +10 °С.

Метеорологи закликають водіїв бути уважними через можливе погіршення видимості через туман.

Раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що погода в Україні у п'ятницю, 21 березня, буде теплою та комфортною. Температура повітря становитиме +10...+14 °C. 

Водночас на Україну суне брудна хмара з Європи. Першими вже почали страждати західні області, де найбільший рівень забруднення. 

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