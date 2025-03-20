Погода у Харкові 21 березня - коли потеплішає

Тепло вертається — якою буде погода у Харкові завтра
У п'ятницю, 21 березня, у Харкові та Харківській області очікується мінлива хмарність. Крім того, синоптики прогнозують потепління до +10 °С вдень.
Про це повідомляє портал Мeteoprog.
Якою буде погода у Харкові 21 березня
Вночі та вранці місцями можливий туман, а опадів не передбачається.
Вітер буде південно-західний зі швидкістю 3-8 м/с. Температура повітря в області коливатиметься від +3 °С вночі до +10 °С вдень.
У Харкові стовпчики термометрів вночі опустяться до +4 °С, а вдень піднімуться до +10 °С.
Метеорологи закликають водіїв бути уважними через можливе погіршення видимості через туман.
Раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що погода в Україні у п'ятницю, 21 березня, буде теплою та комфортною. Температура повітря становитиме +10...+14 °C.
Водночас на Україну суне брудна хмара з Європи. Першими вже почали страждати західні області, де найбільший рівень забруднення.
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