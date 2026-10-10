Погода в Харькове 11 октября: тепло, до +24°, и солнечный день

Люди переходят дорогу. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Выходные в Харьковской области пройдут при спокойной и летней теплой погоде. В воскресенье, 11 октября, в регионе будет переменная облачность без осадков, а воздух прогреется до приятных высоких температур. Синоптики прогнозируют комфортный день перед новыми изменениями в атмосфере.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз по области

В воскресенье, 11 октября, в Харьковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет южным со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +6…+11°, а днём столбики термометров поднимутся до +19…+24°.

Прогноз по городу

В Харькове 11 октября также будет сухо и солнечно, без осадков. Ветер южный, 5–10 м/с. Ночная температура воздуха в областном центре ожидается в пределах +8…+10°, а днем воздух прогреется до +20…+22°.

Пожарная опасность в регионе

Из-за сухой и теплой погоды ситуация с пожарной опасностью в области остается критической. Согласно данным синоптиков, на 11 октября чрезвычайная (пятая) пожарная опасность сохраняется на всей территории Харьковской области — в Харькове, Золочеве, Богодухове, Коломаке, Слобожанском, Берестине, Лозовой и Изюме. Спасатели в очередной раз призывают жителей региона строго соблюдать правила пожарной безопасности.

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Прогноз на 12–13 октября

В начале следующей недели теплая погода ещё сохранится, однако впоследствии ожидаются небольшие дожди:

12 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +9…+14°, а днём поднимется до +21…+26°.

13 октября: переменная облачность. Ночью осадков не ожидается, а днём местами пройдёт небольшой кратковременный дождь. Ночью и утром возможен слабый туман. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с. Ночью ожидается +9…+14° тепла, а днём — +19…+24°.

Как сообщали Новини.LIVE, опавшую листву в Харькове не нужно убирать повсеместно. На дорогах и спортивных площадках она мешает, а под деревьями может оставаться и постепенно перегнивать. Листья некоторых деревьев стоит собирать из-за вредителей, а остальные можно складывать в биокомпостеры и превращать в удобрение.

Также Новини.LIVE писали, что мэр Игорь Терехов заявил, что Харьков уже восстанавливает поврежденные сети, чтобы как можно скорее в домах появились вода, газ и свет. Параллельно готовятся дополнительные решения по энергообеспечению. Однако власти не раскрывают деталей подготовки, которые могут быть важны для врага.