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Головна Харків Теплий і сонячний день: погода на Харківщині завтра

Теплий і сонячний день: погода на Харківщині завтра

Ua ru
10 жовтня 2026 17:48
Погода у Харкові 11 жовтня: тепло до +24° та сонячний день
Люди переходять дорогу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Вихідні на Харківщині продовжаться спокійною та по-літньому теплою погодою. У неділю, 11 жовтня, в регіоні пануватиме мінлива хмарність без опадів, а повітря прогріється до приємних високих температур. Синоптики прогнозують комфортний день перед новими змінами в атмосфері.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз по області

У неділю, 11 жовтня, на Харківщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер буде південним зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6…+11°, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +19…+24°.

Прогноз по місту

У Харкові 11 жовтня також буде сухо та сонячно, без опадів. Вітер південний, 5–10 м/с. Нічна температура повітря в обласному центрі очікується в межах +8…+10°, а вдень повітря прогріється до +20…+22°.

Пожежна небезпека у регіоні

Через суху та теплу погоду ситуація з пожежною небезпекою в області залишається критичною. Згідно з даними синоптиків, на 11 жовтня надзвичайна (п'ята) пожежна небезпека утримується на всій території Харківщини — у Харкові, Золочеві, Богодухові, Коломаці, Слобожанському, Берестині, Лозовій та Ізюмі. Рятувальники вкотре закликають жителів регіону суворо дотримуватися правил пожежної безпеки.

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Прогноз на 12–13 жовтня

На початку наступного тижня тепла погода ще утримуватиметься, проте згодом очікуються невеликі дощі:

  • 12 жовтня: мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +9…+14°, а вдень підніметься до +21…+26°. 
  • 13 жовтня: мінлива хмарність. Вночі мине без опадів, а вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Уночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер південно-східний, 5–10 м/с. Вночі очікується +9…+14° тепла, а вдень — +19…+24°.

Як повідомляли Новини.LIVE, опале листя у Харкові не потрібно прибирати всюди. На дорогах і спортивних майданчиках воно заважає, а під деревами може залишатися та поступово перегнивати. Листя деяких дерев варто збирати через шкідників, а решту можна складати у біокомпостери та перетворювати на добриво.

Також Новини.LIVE писали, що мер Ігор Терехов заявив, що Харків уже відновлює пошкоджені мережі, щоб якомога швидше в будинках були вода, газ та світло. Паралельно готуються додаткові рішення для енергозабезпечення. Проте влада не розкриває деталей підготовки, які можуть бути важливими для ворога.

Харків Харківська область Новини Харкова прогноз погоди температура повітря погода в Харкові
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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