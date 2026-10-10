Погода у Харкові 11 жовтня: тепло до +24° та сонячний день

Люди переходять дорогу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Вихідні на Харківщині продовжаться спокійною та по-літньому теплою погодою. У неділю, 11 жовтня, в регіоні пануватиме мінлива хмарність без опадів, а повітря прогріється до приємних високих температур. Синоптики прогнозують комфортний день перед новими змінами в атмосфері.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз по області

У неділю, 11 жовтня, на Харківщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер буде південним зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6…+11°, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +19…+24°.

Прогноз по місту

У Харкові 11 жовтня також буде сухо та сонячно, без опадів. Вітер південний, 5–10 м/с. Нічна температура повітря в обласному центрі очікується в межах +8…+10°, а вдень повітря прогріється до +20…+22°.

Пожежна небезпека у регіоні

Через суху та теплу погоду ситуація з пожежною небезпекою в області залишається критичною. Згідно з даними синоптиків, на 11 жовтня надзвичайна (п'ята) пожежна небезпека утримується на всій території Харківщини — у Харкові, Золочеві, Богодухові, Коломаці, Слобожанському, Берестині, Лозовій та Ізюмі. Рятувальники вкотре закликають жителів регіону суворо дотримуватися правил пожежної безпеки.

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Прогноз на 12–13 жовтня

На початку наступного тижня тепла погода ще утримуватиметься, проте згодом очікуються невеликі дощі:

12 жовтня: мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +9…+14°, а вдень підніметься до +21…+26°.

13 жовтня: мінлива хмарність. Вночі мине без опадів, а вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Уночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер південно-східний, 5–10 м/с. Вночі очікується +9…+14° тепла, а вдень — +19…+24°.

Як повідомляли Новини.LIVE, опале листя у Харкові не потрібно прибирати всюди. На дорогах і спортивних майданчиках воно заважає, а під деревами може залишатися та поступово перегнивати. Листя деяких дерев варто збирати через шкідників, а решту можна складати у біокомпостери та перетворювати на добриво.

Також Новини.LIVE писали, що мер Ігор Терехов заявив, що Харків уже відновлює пошкоджені мережі, щоб якомога швидше в будинках були вода, газ та світло. Паралельно готуються додаткові рішення для енергозабезпечення. Проте влада не розкриває деталей підготовки, які можуть бути важливими для ворога.