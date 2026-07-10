Терехов: Франция поможет Харькову подготовиться к зиме

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Новини.LIVE

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Франция поможет Харькову подготовиться к новому отопительному сезону. Городские власти уже обсудили с французскими партнерами проекты, которые должны повысить устойчивость города в осенне-зимний период. По словам мэра Игоря Терехова, предыдущая поддержка Франции уже помогла Харькову пережить одну из сложных зим.

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов сообщил после встречи с Чрезвычайным и Полномочным послом Франции в Украине Гаэлем Вейсьером, сообщает с места событий журналистка Новини.LIVE Вероника Марченко в пятницу, 10 июля.

Терехов рассказал о новых договоренностях с Францией

В ходе встречи стороны обсудили новые совместные проекты, которые должны помочь городу подготовиться к очередному сложному осенне-зимнему периоду. По словам Игоря Терехова, французская поддержка, которую Харьков получал на протяжении последних лет, уже доказала свою эффективность, а потому сотрудничество будет продолжено и в дальнейшем.

Мэр отметил, что следующая зима, скорее всего, будет не менее сложной, чем предыдущие. Именно поэтому во время встречи стороны подробно проработали проекты, которые должны укрепить устойчивость городской инфраструктуры и помочь Харькову пережить отопительный сезон.

"И те проекты, которые мы уже реализовали, и та помощь, которая была оказана Францией ещё два-три года назад, помогли нам пережить зиму. И следующая зима тоже будет тяжёлой, и мы это прекрасно понимаем. Сегодня во время нашей встречи, хотя она и носила неформальный, дружеский характер, мы работали над проектами, которые будут воплощены в жизнь и помогут нам пережить осенне-зимний период. И для нас это очень важно", — сказал Терехов.

Терехов о французской поддержке и Дне взятия Бастилии

Во время встречи Терехов также подчеркнул символическое значение сотрудничества между Харьковом и Францией. Он напомнил, что уже третий год подряд город вместе с французскими партнерами отмечает День взятия Бастилии — традицию, зародившуюся в первые годы полномасштабной войны как знак солидарности Франции с Харьковом.

По словам мэра, эта поддержка имеет важное значение не только для городских властей, но и для всех жителей города, который ежедневно страдает от российских атак.

"Три года назад мы вместе заложили очень хорошую традицию — отмечать День взятия Бастилии 14 июля в Харькове. Тогда это было очень символично, ведь наступили чрезвычайно тяжелые времена. И уже третий год подряд существует такая традиция. Когда люди собираются вместе, это демонстрирует поддержку Франции Харькову. Для нас это очень важно, потому что сегодня Харьков — это столица несокрушимости Украины. Сегодня Харьков формирует новую архитектуру безопасности Европы и мира. И для нас важно, чтобы нас поддерживали", — подчеркнул Терехов.

Новини.LIVE сообщали, что недавно Игорь Терехов призвал правительство разработать государственную программу защиты автозаправочных станций, которые всё чаще становятся мишенью российских атак. Он также предложил устанавливать возле АЗС мобильные укрытия и ввести для бизнеса льготное кредитование и страхование военных рисков.

Новини.LIVE также писали, что Игорь Терехов заявил, что столкновения между гражданскими лицами и представителями ТЦК во Львове подрывают доверие общества к государству. Он подчеркнул, что мобилизация должна происходить законно, справедливо и с уважением к правам человека. По мнению Терехова, государство должно провести системные изменения в работе территориальных центров комплектования.