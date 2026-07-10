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Главная Харьков Терехов призвал принять государственную программу безопасности АЗС

Терехов призвал принять государственную программу безопасности АЗС

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Дата публикации 10 июля 2026 18:28
Терехов призвал принять государственную программу безопасности АЗС
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Игорь Терехов/Telegram

Глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов призвал принять государственную программу защиты АЗС. Он отметил, что эту инициативу должно выдвинуть правительство.

Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает Новини.LIVE.

Атаки на АЗС направлены на дестабилизацию ситуации с топливом

"Необходимо, чтобы на уровне правительства была принята государственная программа по защите наших АЗС. Сети заправок с начала войны очень поддерживали нас, военных, коммунальные службы, выдавали топливо для работы в чрезвычайно сложных условиях. Сегодня государство должно поддержать их, чтобы сохранить жизни людей и тех, кто там работает, и тех, кто приезжает заправляться", — подчеркнул Терехов.

Также он призвал к строительству мобильных укрытий непосредственно рядом со станциями, а также к поддержке бизнеса, работающего под постоянными обстрелами.

"Нужно оказать им поддержку в установке небольших мобильных укрытий, чтобы у людей была возможность укрыться во время воздушных тревог. Когда возникает угроза, станции приостанавливают работу, но работникам и водителям некуда деваться. Кроме того, когда страдают наши АЗС, особенно на прифронтовых территориях, в прифронтовых громадах и городах, им нужна помощь. Речь идет о льготах при кредитовании и страховании военных рисков. Это необходимо сделать уже сегодня"— подчеркнул глава АПМГ.

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Отдельно он отметил, что атаки на АЗС направлены на дестабилизацию ситуации с топливом.

"Враг всё чаще использует дроны, которые наносят удары по автозаправочным станциям. Это целенаправленная атака, призванная посеять панику, создать дефицит топлива, затруднить передвижение людей и нарушить логистику", — убежден Игорь Терехов.

Как писали Новини.LIVE, российские оккупанты всё чаще атакуют АЗС в Харьковской области. В связи с обстановкой в сфере безопасности все станции в области временно приостановили работу. Сейчас осуществляется только отпуск топлива, продукты продавать не будут.

Также недавно Терехов заявлял, что Украина должна вернуть своих граждан из-за рубежа. По его мнению, смысл восстановления страны заключается в том, чтобы у людей было куда вернуться.

Харьков АЗС Игорь Терехов
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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