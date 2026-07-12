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Главная Харьков Терехов и Зеленский обсудили стратегические задачи, которые Украине предстоит решать уже сейчас

Терехов и Зеленский обсудили стратегические задачи, которые Украине предстоит решать уже сейчас

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2026 22:59
Терехов рассказал о встрече с Зеленским — что они обсудили
Владимир Зеленский и Игорь Терехов. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Мэр Харькова Игорь Терехов в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудил ситуацию в Харькове и ключевые вызовы, стоящие перед государством в условиях войны. Значительное внимание было уделено вопросам поддержки населения, развития национальной экономики и укрепления устойчивости Украины на фоне продолжающейся российской агрессии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Игоря Терехова.

Результаты встречи Терехова и Зеленского

Терехов подчеркнул, что страна уже сейчас должна формировать новую модель развития, которая будет основываться не на сырьевой экономике, а на производстве продукции с высокой добавленной стоимостью, современных технологиях и собственных инженерных решениях.

Он подчеркнул, что одним из государственных приоритетов должно стать развитие украинской промышленности, машиностроения и оборонно-промышленного комплекса, ведь это будет способствовать созданию рабочих мест, увеличению экспорта и укреплению экономической независимости.

"Не менее важным является переход к новой модели энергетики. Агрессор сделал энергетическую инфраструктуру одной из своих главных целей. Ответом должно стать развитие распределенной генерации, энергетическая автономность общин, современные сети, новые технологии и максимальное использование собственного потенциала", — сказал мэр Харькова.

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Также, по его словам, обсуждались вопросы социальной политики. Мэр выразил убеждение, что одной из главных задач государства должна быть борьба с бедностью путем повышения заработных плат и пенсий. После повышения заработной платы работников образования, по его мнению, следующим шагом должно стать приведение в соответствие с современными требованиями зарплат медицинских работников, спасателей, коммунальщиков и других работников бюджетной сферы.

В ходе встречи также был затронут вопрос поддержки внутренне перемещенных лиц и украинцев, находящихся за рубежом. Терехов подчеркнул, что государство должно создать условия для возвращения граждан, обеспечив их работой, доступным жильем, качественной медициной, образованием и безопасностью.

"Каждое государственное решение должно способствовать миру, укреплению переговорных позиций Украины, укреплению экономики, повышению благосостояния людей и возвращению украинцев домой. Именно вокруг этих приоритетов должна строиться современная государственная политика, в центре которой стоит человек", — подытожил Игорь Терехов.

Как писали Новини.LIVE, накануне Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в Кабмине. Среди кандидатов на пост нового премьер-министра — Игорь Терехов.

Политолог Виталий Кулик считает, что Кабинет министров под руководством Терехова мог бы стать центром силы, а не формальностью. По его словам, мэр Харькова давно вышел за рамки сугубо регионального политика.

Владимир Зеленский Кабинет министров Игорь Терехов кадровые изменения
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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