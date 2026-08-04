Терехов инициировал введение специального соцпакета для работников прифронтовых территорий

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: АПГТ

Иванна Чайка редактор политических новостей

Один год работы на прифронтовых территориях должен засчитываться как два года страхового стажа. Председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин, мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что особый порядок расчета страхового стажа должен стать одной из ключевых государственных гарантий для людей, которые ежедневно работают в зоне постоянной опасности.

Такое предложение Терехов озвучил во время онлайнсовещания с участием министра по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Виталия Безгина, а также народных депутатов — представителей межфракционных депутатских объединений "Прифронтовые территории" и "ВПО Украины", передает Новини.LIVE.

Работникам прифронтовых территорий предлагают двойной страховой стаж и новые гарантии

"Предлагаю ввести для работников прифронтовых территорий особый порядок исчисления страхового стажа. Я понимаю, что Минсоцполитики совместно с Пенсионным фондом нужно это проработать, но хочу сказать, что, на наш взгляд, это необходимо", — — заявил Игорь Терехов.

По его словам, один год работы на таких территориях может засчитываться как два года страхового стажа. Это станет справедливым признанием особых условий труда людей, которые годами работают под постоянной угрозой жизни и несут значительно большую физическую и психологическую нагрузку, чем в обычных условиях.

В то же время Терехов поддержал законодательную инициативу о введении специального статуса работника прифронтовой территории и подчеркнул, что документ должен закрепить не декларативный статус, а реальные государственные гарантии.

"Прежде всего, необходимо, чтобы в законе было предусмотрено государственное страхование жизни и здоровья людей, а также право на помощь в случае ранения, инвалидности или, не дай Бог, гибели человека. И нужно, чтобы это было гарантировано" — заявил он.

Мэр отметил, что люди на прифронтовых территориях работают в принципиально иных условиях, поэтому должны получить дополнительные стимулы.

"Наши люди сегодня работают в совершенно других условиях, и нам нужны стимулы для того, чтобы они работали, чтобы этим людям была гарантирована надбавка за работу в условиях постоянного риска", — подчеркнул мэр.

Среди других предложений — право на лечение, медицинскую и психологическую реабилитацию, оздоровление за счет государства, дополнительные оплачиваемые отпуска, жилищные гарантии и другие механизмы социальной защиты.

"Особое внимание хочу уделить тому, чтобы люди имели сегодня возможность пройти психологическую и медицинскую реабилитацию, получить дополнительные оплачиваемые отпуска, а также воспользоваться механизмами социальной защиты и жилищными гарантиями. Мы прекрасно понимаем, что сегодня это необходимо для того, чтобы люди работали", — добавил он.

По словам Терехова, люди, которые годами работают под обстрелами, испытывают колоссальное физическое и психологическое истощение, поэтому эти гарантии должны финансироваться государством.

Отдельно председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин подчеркнул, что реализация таких гарантий не может осуществляться за счет местных бюджетов.

"Сегодня невозможно, знаете, включить все эти гарантии и сказать: да, это местные бюджеты, вот обеспечивайте. Да, конечно, сегодня государство должно взять на себя ряд расходов, мы это прекрасно понимаем, но за счет городских бюджетов сегодня невозможно все это сделать", — отметил он.

По мнению Терехова, специальный статус должны получить все, кто ежедневно обеспечивает жизнедеятельность прифронтовых общин: медики, энергетики, коммунальщики, спасатели, водители общественного транспорта, социальные работники, работники связи, аптек, магазинов, педагоги и другие. Определяющим критерием должно быть фактическое выполнение работы на территориях возможных или активных боевых действий, где профессиональные обязанности связаны с постоянной угрозой жизни.

"Прифронтовые города, общины, а главное — люди, которые там работают, заслуживают внимания и результативных действий со стороны государства", — резюмировал Игорь Терехов.

По итогам встречи участники договорились разработать пакет законодательных инициатив, который определит государственные гарантии для работников прифронтовых территорий. В ближайшее время для его проработки состоится совместное совещание с участием Кабинета министров, народных депутатов, Ассоциации прифронтовых городов и общин, а также руководителей общин. Её цель — разработать максимально полный пакет законодательных инициатив, который обеспечит работникам прифронтовых территорий реальную государственную защиту и поможет сохранить кадровый потенциал общин.

Как писали Новини.LIVE, ранее Терехов заявлял, что главным условием возвращения украинцев из-за рубежа является устойчивый и долгосрочный мир, а также преодоление бедности. По его словам, государство должно создать условия для роста доходов населения, развития экономики и появления качественных рабочих мест. Только сочетание безопасности и экономической стабильности, по его мнению, будет мотивировать людей вернуться домой.

Также Терехов подчеркнул, что поддерживает развитие частного бизнеса, однако считает, что коммунальные услуги должны оставаться под контролем общин. По его мнению, именно коммунальная собственность на критически важную инфраструктуру позволяет сдерживать тарифы, планировать бюджет и обеспечивать социальные гарантии для жителей. Терехов также отметил, что такая модель создает лучшие условия для привлечения инвесторов и развития местной экономики.