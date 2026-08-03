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Главная Харьков Терехов: Я за частный сектор, но не в сфере предоставления коммунальных услуг

Терехов: Я за частный сектор, но не в сфере предоставления коммунальных услуг

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2026 13:17
Терехов: Я за частный сектор, но не в сфере предоставления коммунальных услуг
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: пресс-служба АПМГ

Ключевая городская инфраструктура и коммунальные услуги в условиях войны должны находиться под контролем города. Только так можно регулировать тарифы и прогнозировать бюджет.

Такое мнение высказал глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

Мэр Харькова: коммунальные услуги должны оставаться в собственности городов

По словам Терехова, отсутствие такого контроля и постоянный рост расходов на энергетику делают невозможным эффективное планирование городского бюджета.

"Я глубоко убежден , — я прошел через это: все услуги, которые сегодня предоставляются городам и горожанам, должны находиться в коммунальной собственности города. Тогда мы сможем регулировать ситуацию. Если бы сети были у нас собственные, а не у облэнерго, каким бы был тариф на транзит, как сдержать тариф? Мы закупили, потратили средства, я нашел когенерацию, а в сеть нас не принимают на когенерацию в самые пиковые часы. Ведь это сегодня невыгодно, потому что там совсем другое ценообразование" отметил он.

Прозрачная и прогнозируемая тарифная политика, по мнению главы АМПГ, позволяет эффективнее привлекать инвесторов. Кроме того, коммунальные предприятия позволяют обеспечить базовые потребности жителей, в том числе и бесплатный проезд в транспорте.

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"Если мы хотим, чтобы пришел инвестор, он будет вкладываться в энергоемкие производства, там, где низкие тарифы на электроэнергию. Я говорю об энергетическом машиностроении, которое даст возможность удерживать цены на очень-очень низком уровне. И тогда появится инвестор, тогда появятся рабочие места. А не так, как сейчас, когда ни я, ни вы не знаете, сколько стоит электроэнергия. Как можно прогнозировать бюджет, если ты не можешь прогнозировать уровень расходов? Я за частный сектор, но не в сфере предоставления коммунальных услуг. Если бы у нас был частный перевозчик, у нас бы не было бесплатного проезда. Это ответ. Точка", резюмировал Игорь Терехов.

Как писали Новини.LIVE, ранее Терехов заявлял, что после войны Украина должна прежде всего создать условия для возвращения своих граждан, а не делать ставку на трудовую миграцию. По его словам, ключевой задачей государства является возвращение украинцев, выехавших за границу из-за полномасштабного вторжения. В то же время он подчеркнул, что только после этого можно будет оценивать потребность в привлечении иностранных работников.

Кроме того, Терехов считает, что главными условиями для возвращения людей в прифронтовые города являются безопасность и наличие работы. Он отметил, что без создания рабочих мест и надлежащей защиты от российских обстрелов возвращение жителей будет маловероятным. По его мнению, именно эти два фактора будут определять темпы восстановления прифронтовых громад после войны.

коммунальные услуги Игорь Терехов война в Украине
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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