Терехов: К восстановлению Украины должны присоединиться ЕБРР и ЕИБ

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Гвара

Иванна Чайка редактор политических новостей

Украине нужна комплексная программа национального восстановления. В ней должны быть определены объемы финансирования со стороны государства, бизнеса и международных партнеров.

Такое мнение высказал глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов в интервью Інтерфакс-Украина, передает Новини.LIVE.

Терехов: план восстановления должен четко определять источники финансирования

"Нам нужна комплексная программа национального восстановления. Я прекрасно понимаю, что сейчас идет война, но уже сегодня нужен план конкретных действий, который определит, какое жилье мы строим, какие рабочие места мы создаем, какая специализация городов у нас будет", — отметил Терехов.

По мнению главы АПМГ, такой план не должен ограничиваться лишь ремонтом и возвращением в эксплуатацию объектов советской эпохи.

"План должен быть системным, разработанным и утвержденным на государственном уровне. И я очень хочу, чтобы он предусматривал не только ремонт и возвращение в эксплуатацию того, что было у нас еще со времен Советского Союза. Сегодня страна нуждается в совершенно другом", — подчеркнул он.

По словам Терехова, план восстановления должен быть инновационным и четко определять источники финансирования.

"Наш план восстановления должен быть инновационным. Он должен содержать конкретные подходы и проекты и четко определять, какое финансирование необходимо от государства, какое — от государственных институтов, от предпринимателей, ведь они тоже будут участниками программ восстановления и развития. Он должен определять объемы финансирования, которые мы должны привлечь от наших международных партнеров", — рассказал глава Ассоциации.

Отдельно он назвал международных партнеров, готовых присоединиться к финансированию восстановления.

"Я имею в виду такие международные банки, как ЕБРР, ЕИБ, поскольку они сейчас тесно сотрудничают с нами и уделяют очень большое внимание вопросам восстановления Украины. То есть сегодня очень много составляющих, и нужно уже сейчас этим заниматься, иначе мы просто потеряем людей", — подытожил Игорь Терехов.

Как писали Новини.LIVE, ранее Терехов заявлял, что государственная политика поддержки внутренне перемещенных лиц должна строиться вокруг потребностей человека, а не отдельных процедур. По его мнению, ключевыми направлениями должны стать обеспечение жильем, трудоустройство, поддержка предпринимательства, доступ к образованию и интеграция переселенцев в жизнь громад.

Также Терехов заявлял, что Украине необходима государственная программа безопасности автозаправочных станций, которая будет предусматривать строительство укрытий и четкие правила их обустройства. По его словам, АЗС являются объектами критической инфраструктуры, однако сегодня отсутствует единый государственный подход к обеспечению безопасности работников и посетителей. Мэр Харькова также подчеркнул, что соответствующая программа должна финансироваться на государственном уровне и стать частью общей системы гражданской защиты.