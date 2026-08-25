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Главная Харьков Терехов: Люди должны чувствовать поддержку и защищенность даже во время войны

Терехов: Люди должны чувствовать поддержку и защищенность даже во время войны

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2026 18:46
Терехов: Люди должны чувствовать поддержку и защищенность даже во время войны
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: АПМГ

В условиях войны и постоянных обстрелов одной из главных задач властей должна быть поддержка людей и создание условий, чтобы украинцы не оставались один на один с социальными проблемами и не теряли желания оставаться в своих громадах.

Об этом заявил мэр Харькова, глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов, сообщает Новини.LIVE.

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Терехов: Власти должны защитить людей от отчаяния и желания уехать

По его словам, сегодня особенно важно, чтобы каждый на своём месте делал всё возможное для поддержки людей, чтобы они даже в условиях войны чувствовали заботу и защищённость.

"Во время войны очень важно, чтобы каждый на своём месте делал всё возможное и невозможное. Главное чтобы люди оставались, чтобы они чувствовали себя в более-менее комфортных, насколько это сейчас возможно, условиях и были защищены", — отметил Терехов.

В то же время глава АПМГ отметил, что сегодня сложно полностью обезопасить украинцев от последствий российских атак, однако власть может противодействовать социальным вызовам, равнодушию и отчаянию.

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"Да, мы сегодня, к сожалению, не можем полностью защитить людей от ракет и обстрелов. Но защитить от равнодушия, от социальных вызовов, от отчаяния и желания уехать это наша миссия", — подчеркнул Игорь Терехов.

Как писали Новини.LIVE, мэр Харькова Игорь Терехов поздравил украинцев с 35-й годовщиной Независимости и подчеркнул, что свобода, мир и возможность самостоятельно определять будущее имеют для украинцев особую ценность. По его словам, Украина заплатила за это чрезвычайно высокую цену, поэтому независимость, свобода и мир давно перестали быть просто торжественными словами. Терехов также пожелал Украине выстоять, развиваться и жить в своем государстве так, как выбрали сами украинцы.

Кроме того, Терехов рассказал, что ежедневно пробегает около 10 километров и следит за своим весом, поскольку легко набирает лишние килограммы. Мэр Харькова также опроверг слухи о проблемах со здоровьем, заявив, что чувствует себя хорошо. По его словам, показатель его биологического возраста составляет 44 года.

Харьков обстрелы Игорь Терехов ракеты война в Украине
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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