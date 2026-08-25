Терехов: Люди мають відчувати підтримку та захищеність навіть під час війни

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: АПМГ

В умовах війни та постійних обстрілів одним із головних завдань влади має бути підтримка людей та створення умов, щоб українці не залишалися сам на сам із соціальними проблемами й не втрачали бажання залишатися у своїх громадах.

На цьому наголосив мер Харкова, очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.

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Терехов: Влада має захистити людей від розпачу та бажання виїхати

За його словами, сьогодні особливо важливо кожному на своєму місці робити усе можливе для підтримки людей, щоб вони навіть в умовах війни відчували турботу та захищеність.

"Під час війни дуже важливо, щоб кожен на своєму місці робив усе можливе й неможливе. Головне — щоб люди залишалися, щоб вони відчували себе у більш-менш комфортних, наскільки це зараз можливо, умовах і були захищені", — зазначив Терехов.

Водночас очільник АПМГ зауважив, що сьогодні складно повністю убезпечити українців від наслідків російських атак, однак влада може протидіяти соціальним викликам, байдужості та розпачу.

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"Так, ми сьогодні, на жаль, не можемо повністю захистити людей від ракет і обстрілів. Але захистити від байдужості, від соціальних викликів, від розпачу та бажання виїхати, — це наша місія", — наголосив Ігор Терехов.

Як писали Новини.LIVE, мер Харкова Ігор Терехов привітав українців із 35-ю річницею Незалежності та наголосив, що свобода, мир і можливість самостійно визначати майбутнє мають для українців особливу ціну. За його словами, Україна заплатила за це надзвичайно високу ціну, тому Незалежність, свобода та мир давно перестали бути просто урочистими словами. Терехов також побажав Україні вистояти, розвиватися та жити у своїй державі так, як обрали самі українці.

Також Терехов розповів, що щодня пробігає близько 10 кілометрів і стежить за своєю вагою, оскільки легко набирає зайві кілограми. Мер Харкова також спростував чутки про проблеми зі здоров’ям, заявивши, що почувається добре. За його словами, показник його біологічного віку становить 44 роки.