Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Терехов наладил работу коммунальщиков в Харькове, — блогер

Терехов наладил работу коммунальщиков в Харькове, — блогер

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 17:59
Терехов смог наладить работу коммунальщиков в Харькове, - блогер о разнице между Харьковом и Киевом
Игорь Терехов. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

Глава Ассоциации прифронтовых городов и громад, мэр Харькова Игорь Терехов смог наладить работу коммунальщиков, продемонстрировав системный подход и качественный менеджмент. Это особенно заметно при сравнении с ситуацией в Киеве.

Об этом сообщил блогер и общественный деятель Евгений Прокопишин в Facebook.

Реклама
Читайте также:

Работа коммунальщиков в Харькове

"Попались мне фото и видео из тылового Киева и из прифронтового Харькова — грустно становится за столицу страны... Почему-то в Харькове, при значительно больших обстрелах и с меньшим бюджетом, мэр города Терехов смог наладить работу коммунальных служб, улицы почищены от снега, никто не падает и не ломает руки/ноги/позвоночник. А вот в Киеве мэр Кличко с этим почему-то не справился, имея значительно больше ресурсов и точно не больше обстрелов от россиян. Единственное, с чем прекрасно справился Кличко, так это с организацией работы собственных ботоферм и коррупцией..." — отметил блогер.

Порівняння стану доріг у Харкові та Києві
Состояние дорог в Харькове (фото выше) и в Киеве (фото ниже). Фото: Евгений Прокопишин

Зато, подчеркнул он, Терехов и его команда, судя по состоянию дел в Харькове, — планируют, проводят подготовительные работы, оперативно реагируют.

Порівняння доріг у Харкові та Києві
Дороги без льда в Харькове (слева) и гололедица в Киеве (справа). Фото: Евгений Прокопишин

"Это — о системном подходе и качественном менеджменте, причем, реально в 30 км от линии фронта. Поэтому Кличко может сколько угодно придумывать отмазки по энергетике (там и он частично прав, и его противники также), но работа коммунальщиков это ПОЛНОСТЬЮ ЕГО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Киевляне (настоящие, а не боты) массово жалуются в соцсетях на городской совет, который провалил абсолютно все, имея фактически неограниченные ресурсы", — констатировал Евгений Прокопишин.

Стан доріг у Харкові та Києві
Чистые дороги в Харькове (слева) и лестницы во льду в Киеве (справа). Фото: Евгений Прокопишин

Напомним, что до этого городской голова столицы Виталий Кличко отметил необходимость обеспечить качественную уборку снега и льда в столице.

После этого начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что содержание дорог, мостов, остановок и пешеходных переходов осуществляют предприятия Коммунальной корпорации "Киевавтодор", которые подчиняются Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА и находятся в сфере управления городского головы, а не районных администраций.

А также недавно стало известно, что депутат Киевсовета Евгений Кузьменко упал из-за гололеда и раскритиковал городскую власть из-за этого.

Виталий Кличко Киев Харьков Игорь Терехов гололедица
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации