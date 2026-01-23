Терехов смог наладить работу коммунальщиков в Харькове, - блогер о разнице между Харьковом и Киевом

Игорь Терехов. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

Глава Ассоциации прифронтовых городов и громад, мэр Харькова Игорь Терехов смог наладить работу коммунальщиков, продемонстрировав системный подход и качественный менеджмент. Это особенно заметно при сравнении с ситуацией в Киеве.

Об этом сообщил блогер и общественный деятель Евгений Прокопишин в Facebook.

Работа коммунальщиков в Харькове

"Попались мне фото и видео из тылового Киева и из прифронтового Харькова — грустно становится за столицу страны... Почему-то в Харькове, при значительно больших обстрелах и с меньшим бюджетом, мэр города Терехов смог наладить работу коммунальных служб, улицы почищены от снега, никто не падает и не ломает руки/ноги/позвоночник. А вот в Киеве мэр Кличко с этим почему-то не справился, имея значительно больше ресурсов и точно не больше обстрелов от россиян. Единственное, с чем прекрасно справился Кличко, так это с организацией работы собственных ботоферм и коррупцией..." — отметил блогер.

Состояние дорог в Харькове (фото выше) и в Киеве (фото ниже). Фото: Евгений Прокопишин

Зато, подчеркнул он, Терехов и его команда, судя по состоянию дел в Харькове, — планируют, проводят подготовительные работы, оперативно реагируют.

Дороги без льда в Харькове (слева) и гололедица в Киеве (справа). Фото: Евгений Прокопишин

"Это — о системном подходе и качественном менеджменте, причем, реально в 30 км от линии фронта. Поэтому Кличко может сколько угодно придумывать отмазки по энергетике (там и он частично прав, и его противники также), но работа коммунальщиков это ПОЛНОСТЬЮ ЕГО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Киевляне (настоящие, а не боты) массово жалуются в соцсетях на городской совет, который провалил абсолютно все, имея фактически неограниченные ресурсы", — констатировал Евгений Прокопишин.

Чистые дороги в Харькове (слева) и лестницы во льду в Киеве (справа). Фото: Евгений Прокопишин

Напомним, что до этого городской голова столицы Виталий Кличко отметил необходимость обеспечить качественную уборку снега и льда в столице.

После этого начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что содержание дорог, мостов, остановок и пешеходных переходов осуществляют предприятия Коммунальной корпорации "Киевавтодор", которые подчиняются Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА и находятся в сфере управления городского головы, а не районных администраций.

А также недавно стало известно, что депутат Киевсовета Евгений Кузьменко упал из-за гололеда и раскритиковал городскую власть из-за этого.