Терехов зміг налагодити роботу комунальників у Харкові, - блогер про різницю між Харковом і Києвом

Ігор Терехов. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

Голова Асоціації прифронтових міст і громад, мер Харкова Ігор Терехов зміг налагодити роботу комунальників, продемонструвавши системний підхід і якісний менеджмент. Це особливо помітно при порівнянні із ситуацією у Києві.

Про це повідомив блогер та громадський діяч Євген Прокопишин у Facebook.

Робота комунальників у Харкові

"Попались мені фото та відео з тилового Києва і з прифронтового Харкова — сумно стає за столицю країни… Чомусь у Харкові, за значно більших обстрілів і з меншим бюджетом, мер міста Терехов зміг налагодити роботу комунальних служб, вулиці почищені від снігу, ніхто не падає й не ламає руки/ноги/хребет. А от в Києві мер Кличко з цим чомусь не впорався, маючи значно більше ресурсів та точно не більше обстрілів від росіян. Єдине, з чим чудово впорався Кличко, так це з організацією роботи власних ботоферм і корупцією…" — зазначив блогер.

Стан доріг у Харкові (фото вище) та у Києві (фото нижче). Фото: Євген Прокопишин

Натомість, наголосив він, Терехов та його команда, судячи з стану справ у Харкові, — планують, проводять підготовчі роботи, оперативно реагують.

Дороги без льоду у Харкові (зліва) та ожеледиця у Києві (справа). Фото: Євген Прокопишин

"Це — про системний підхід і якісний менеджмент, причому, реально в 30 км від лінії фронту. Тож Кличко може скільки завгодно придумувати відмазки щодо енергетики (там і він частково правий, і його противники також), але робота комунальників це ПОВНІСТЮ ЙОГО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Кияни (справжні, а не боти) масово скаржаться в соцмережах на міську рада, яка провалила абсолютно все, маючи фактично необмежені ресурси", — констатував Євген Прокопишин.

Чисті дороги у Харкові (зліва) та сходи у льоду у Києві (справа). Фото: Євген Прокопишин

Нагадаємо, що до цього міський голова столиці Віталій Кличко наголосив на необхідності забезпечити якісне прибирання снігу та льоду у столиці.

Після цього начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що утримання доріг, мостів, зупинок та пішохідних переходів здійснюють підприємства Комунальної корпорації "Київавтодор", які підпорядковуються Департаменту транспортної інфраструктури КМДА та перебувають у сфері управління міського голови, а не районних адміністрацій.

А також нещодавно стало відомо, що депутат Київради Євген Кузьменко впав через ожеледицю та розкритикував міську владу через це.