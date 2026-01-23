Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Терехов налагодив роботу комунальників у Харкові, — блогер

Терехов налагодив роботу комунальників у Харкові, — блогер

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 17:59
Терехов зміг налагодити роботу комунальників у Харкові, - блогер про різницю між Харковом і Києвом
Ігор Терехов. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

Голова Асоціації прифронтових міст і громад, мер Харкова Ігор Терехов зміг налагодити роботу комунальників, продемонструвавши системний підхід і якісний менеджмент. Це особливо помітно при порівнянні із ситуацією у Києві.

Про це повідомив блогер та громадський діяч Євген Прокопишин у Facebook.

Реклама
Читайте також:

Робота комунальників у Харкові

"Попались мені фото та відео з тилового Києва і з прифронтового Харкова — сумно стає за столицю країни… Чомусь у Харкові, за значно більших обстрілів і з меншим бюджетом, мер міста Терехов зміг налагодити роботу комунальних служб, вулиці почищені від снігу, ніхто не падає й не ламає руки/ноги/хребет. А от в Києві мер Кличко з цим чомусь не впорався, маючи значно більше ресурсів та точно не більше обстрілів від росіян. Єдине, з чим чудово впорався Кличко, так це з організацією роботи власних ботоферм і корупцією…" — зазначив блогер.

Порівняння стану доріг у Харкові та Києві
Стан доріг у Харкові (фото вище) та у Києві (фото нижче). Фото: Євген Прокопишин

Натомість, наголосив він, Терехов та його команда, судячи з стану справ у Харкові, — планують, проводять підготовчі роботи, оперативно реагують.

Порівняння доріг у Харкові та Києві
Дороги без льоду у Харкові (зліва) та ожеледиця у Києві (справа). Фото: Євген Прокопишин

"Це — про системний підхід і якісний менеджмент, причому, реально в 30 км від лінії фронту. Тож Кличко може скільки завгодно придумувати відмазки щодо енергетики (там і він частково правий, і його противники також), але робота комунальників це ПОВНІСТЮ ЙОГО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Кияни (справжні, а не боти) масово скаржаться в соцмережах на міську рада, яка провалила абсолютно все, маючи фактично необмежені ресурси", — констатував Євген Прокопишин.

Стан доріг у Харкові та Києві
Чисті дороги у Харкові (зліва) та сходи у льоду у Києві (справа). Фото: Євген Прокопишин

Нагадаємо, що до цього міський голова столиці Віталій Кличко наголосив на необхідності забезпечити якісне прибирання снігу та льоду у столиці.

Після цього начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що утримання доріг, мостів, зупинок та пішохідних переходів здійснюють підприємства Комунальної корпорації "Київавтодор", які підпорядковуються Департаменту транспортної інфраструктури КМДА та перебувають у сфері управління міського голови, а не районних адміністрацій.

А також нещодавно стало відомо, що депутат Київради Євген Кузьменко впав через ожеледицю та розкритикував міську владу через це.

Віталій Кличко Київ Харків Ігор Терехов ожеледиця
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації