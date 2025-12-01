Видео
Главная Харьков Терехов назвал проблему, с которой столкнулся бизнес в Харькове

Терехов назвал проблему, с которой столкнулся бизнес в Харькове

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 14:42
Развитие предприятий в Харькове — Терехов рассказал о ключевых проблемах
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: кадр из видео

В Харькове предпринимательская активность не просто сохранилась, а даже выросла, несмотря на почти ежедневные обстрелы и постоянную опасность. Сегодня в городе работают 127 тысяч предпринимателей — это больше, чем было до начала полномасштабного вторжения.

Об этом рассказал мэр Харькова и председатель ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов, выступая на форуме "Восстановление Украины: качественные институты и экономическая безопасность", сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Как в Харькове работают предприятия во время войны

По словам мэра, после начала полномасштабной войны Харьковщина все же понесла значительные потери: деятельность прекратили 11 тысяч ФЛП, а 199 предприятий были вынуждены перевезти производство в другие, более безопасные города.

 

Отдельно Терехов обратил внимание на проблемы с доступом к финансированию в прифронтовых регионах. Он отметил, что программа доступного кредитования "5-7-9" фактически не работает для предприятий, которые находятся вблизи зоны боевых действий.

"Наш бизнес по всем прифронтовым территориям получил около 13%. Около 13%. То есть, практически ничего. И здесь нужно исправлять эту ситуацию. Кроме этого, программа о прифронтовых областях выделяет лишь 6-7% кредитов. То есть, по сути, жилье у нас почти не кредитуется. И это тоже огромный вызов, потому что мы прекрасно понимаем, прекрасно понимаем, что если работает строительная сфера, если оккупируют жилье, то люди остаются, люди возвращаются", — отметил Игорь Терехов.

Терехов также отметил, что лизинговые программы так же почти недоступны: на прифронтовые области приходится лишь 12% от общеукраинского объема, что делает невозможным обновление техники и оборудования.

Напомним, также в Харькове построят новую подземную школу защищенную от обстрелов.

Отдельно Игорь Терехов назвал ключевые направления развития для Харькова в мирные времена.

Харьков жилье Игорь Терехов предприниматели война в Украине кредит во время войны
Автор:
Анастасия Постоенко
Автор:
Анастасия Постоенко
