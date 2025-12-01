Відео
Головна Харків Терехов назвав проблему, з якою зіштовхнувся бізнес у Харкові

Терехов назвав проблему, з якою зіштовхнувся бізнес у Харкові

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 14:42
Розвиток підприємств у Харкові — Терехов розповів про ключові проблеми
Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: кадр з відео

У Харкові підприємницька активність не просто збереглася, а навіть виросла попри майже щоденні обстріли та постійну небезпеку. Сьогодні в місті працюють 127 тисяч підприємців — це більше, ніж було до початку повномасштабного вторгнення.

Про це розповів мер Харкова та голова асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов, виступаючи на форумі "Відновлення України: якісні інституції та економічна безпека", повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Як у Харкові працюють підприємства під час війни

За словами мера, після початку повномасштабної війни Харківщина все ж зазнала значних втрат: діяльність припинили 11 тисяч ФОПів, а 199 підприємств були змушені перевезти виробництво в інші, безпечніші міста. 

 

Окремо Терехов звернув увагу на проблеми з доступом до фінансування в прифронтових регіонах. Він наголосив, що програма доступного кредитування "5-7-9" фактично не працює для підприємств, які знаходяться поблизу зони бойових дій.

"Наш бізнес по всім прифронтовим територіям отримав близько 13%. Близько 13%. Тобто, практично нічого. І тут потрібно виправляти цю ситуацію. Крім цього, програма про прифронтових областях виділяє лише 6-7% кредитів. Тобто, по суті, житло в нас майже не кредитується. І це теж величезний виклик, бо ми чудово розуміємо, чудово розуміємо, що якщо працює будівельна сфера, якщо окупують житло, то люди залишаються, люди повертаються", — зауважив Ігор Терехов. 

Терехов також зазначив, що лізингові програми так само майже недоступні: на прифронтові області припадає лише 12% від загальноукраїнського обсягу, що унеможливлює оновлення техніки та обладнання.

Нагадаємо, також у Харкові збудують нову підземну школу захищену від обстрілів. 

Окремо Ігор Терехов назвав ключові напрямки розвитку для Харкова у мирні часи.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
