Розвиток підприємств у Харкові — Терехов розповів про ключові проблеми

У Харкові підприємницька активність не просто збереглася, а навіть виросла попри майже щоденні обстріли та постійну небезпеку. Сьогодні в місті працюють 127 тисяч підприємців — це більше, ніж було до початку повномасштабного вторгнення.

Про це розповів мер Харкова та голова асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов, виступаючи на форумі "Відновлення України: якісні інституції та економічна безпека", повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

За словами мера, після початку повномасштабної війни Харківщина все ж зазнала значних втрат: діяльність припинили 11 тисяч ФОПів, а 199 підприємств були змушені перевезти виробництво в інші, безпечніші міста.

Окремо Терехов звернув увагу на проблеми з доступом до фінансування в прифронтових регіонах. Він наголосив, що програма доступного кредитування "5-7-9" фактично не працює для підприємств, які знаходяться поблизу зони бойових дій.

"Наш бізнес по всім прифронтовим територіям отримав близько 13%. Близько 13%. Тобто, практично нічого. І тут потрібно виправляти цю ситуацію. Крім цього, програма про прифронтових областях виділяє лише 6-7% кредитів. Тобто, по суті, житло в нас майже не кредитується. І це теж величезний виклик, бо ми чудово розуміємо, чудово розуміємо, що якщо працює будівельна сфера, якщо окупують житло, то люди залишаються, люди повертаються", — зауважив Ігор Терехов.

Терехов також зазначив, що лізингові програми так само майже недоступні: на прифронтові області припадає лише 12% від загальноукраїнського обсягу, що унеможливлює оновлення техніки та обладнання.

