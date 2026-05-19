Терехов об обысках в горсовете Харькова: "Нет неприкасаемых"

Терехов об обысках в горсовете Харькова: "Нет неприкасаемых"

Дата публикации 19 мая 2026 09:55
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Харьковский городской совет

В Харьковском городском совете продолжаются следственные действия в отношении деятельности департамента цифровой трансформации. Городской голова Игорь Терехов подтвердил факт обысков и отметил, что никаких исключений для нарушителей закона во властных кабинетах не будет, независимо от их предыдущих заслуг или вызовов военного времени.

Об этом Игорь Терехов эксклюзивно рассказал журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

В Харьковском городском совете продолжаются обыски

Правоохранительные органы продолжают проводить следственные действия в помещениях Харьковского городского совета. Эту информацию во время разговора с журналисткой издания Новини.LIVE Галиной Остаповец подтвердил глава города Игорь Терехов. По его словам, сейчас проверки и процессуальные действия касаются исключительно департамента цифровой трансформации. Мэр отказался оценивать детали расследования до его официального завершения, однако четко обозначил свою позицию относительно возможных злоупотреблений среди подчиненных.

"Ну знаете, я хочу сказать, во-первых, что я уже высказался по обыскам и по определенным действиям, что у нас нет неприкасаемых, ни одного. Кто бы ни проходил войны, кто бы ни проходил какие-то вызовы, но нарушаешь закон, будешь отвечать. И это касается всех, всех", — заявил Игорь Терехов.

Отдельно городской голова прокомментировал вероятное возобновление работы сети ресторанов быстрого питания McDonald's в Харькове. Игорь Терехов отметил, что в свое время он лично вел соответствующие переговоры с представителями американского бизнеса. В то же время он пояснил, что недавние обнадеживающие заявления о возвращении компании звучали от председателя Харьковской военной администрации. Сам Игорь Терехов отметил, что пока он не владеет такой информацией и подтвердить эти данные не может.

Ранее Новини.LIVE писали о том, что Игорь Терехов предложил изменить подход к социальной защите ВПЛ. Он считает, что статус ВПЛ надо давать минимум на пять лет, чтобы люди имели соответствующие льготы для лучшего интегрирования в новую общину после переезда.

Отдельно городской голова Харькова высказался о завозе мигрантов в Украину. Он считает это недопустимым и предлагает развивать рабочие места с достойной оплатой прежде всего для украинцев.

обыски Игорь Терехов городской совет
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
