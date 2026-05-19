Терехов про обшуки в міськраді Харкова: "Немає недоторканних"

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Харківська міська рада

У Харківській міській раді тривають слідчі дії щодо діяльності департаменту цифрової трансформації. Міський голова Ігор Терехов підтвердив факт обшуків та наголосив, що жодних винятків для порушників закону у владних кабінетах не буде, незалежно від їхніх попередніх заслуг чи викликів воєнного часу.

Про це Ігор Терехов ексклюзивно розповів журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

У Харківській міській раді тривають обшуки

Правоохоронні органи продовжують проводити слідчі дії в приміщеннях Харківської міської ради. Цю інформацію під час розмови з журналісткою видання Новини.LIVE Галиною Остаповець підтвердив очільник міста Ігор Терехов. За його словами, наразі перевірки та процесуальні дії стосуються виключно департаменту цифрової трансформації. Мер відмовився оцінювати деталі розслідування до його офіційного завершення, проте чітко окреслив власну позицію щодо можливих зловживань серед підлеглих.

"Ну знаєте, я хочу сказати, по-перше, що я вже висловився щодо обшуків і щодо певних дій, що у нас немає недоторканних, жодного. Хто б не проходив війни, хто б не проходив якісь виклики, але порушуєш закон, будеш відповідати. І це стосується всіх, всіх", — заявив Ігор Терехов.

Окремо міський голова прокоментував ймовірне відновлення роботи мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's у Харкові. Ігор Терехов зазначив, що свого часу він особисто вів відповідні перемовини з представниками американського бізнесу. Водночас він пояснив, що нещодавні обнадійливі заяви щодо повернення компанії лунали від голови Харківської військової адміністрації. Сам Ігор Терехов наголосив, що наразі він не володіє такою інформацією і підтвердити ці дані не може.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE писали про те, що Ігор Терехов запропонував змінити підхід до соціального захисту ВПО. Він вважає, що статус ВПО треба давати мінімум на п'ять років, аби люди мали відповідні пільги для кращого інтегрування у нову громаду після переїзду.

Окремо міський голова Харкова висловився про завіз мігрантів в Україну. Він вважає це неприпустимим і пропонує розвивати робочі місця з гідною оплатою насамперед для українців.