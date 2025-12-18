Без стального дикобраза — Терехов о восстановлении прифронтовых территорий

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: кадр из видео

После завершения войны прифронтовые территории должны развиваться не по принципу "стального дикобраза" или "дикого поля", а как пространство для полноценной жизни, чтобы люди не оставляли эти города и громады и имели мотивацию возвращаться.

Об этом заявил городской голова Харькова, глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов в колонке для "Главкома".

Реклама

Читайте также:

Терехов объяснил, каким должно быть восстановление Харькова

Он подчеркнул, что порядок и базовые условия для жизни в прифронтовых городах — это не вопрос комфорта, а стратегическая задача по сохранению населения, которое является ключевым ресурсом будущего развития. Ведь если люди уедут, вернуть их не удастся ни программами восстановления, ни громкими обещаниями.

"Я недавно сказал, что вижу будущее наших прифронтовых территорий без "стального дикобраза" и "дикого поля". Потому что в этой метафоре главное то, что дикобраз не существует с выпущенными иглами всегда. Он живет: ищет пищу, растит потомство, строит свой маленький мир. А иглы выпускает только с целью защиты и только тогда, когда есть угроза. Если же мы представим будущее так, будто общины должны навсегда остаться в режиме вечной обороны — это путь не к сильному государству, а к уставшей стране с обезлюдевшими территориями", — заявил Терехов.

Он отметил, что без людей экономическая активность постепенно останавливается. Бизнес, подчеркнул глава АПМГ, готов к рискам, однако не воспринимает хаоса и неопределенности. Когда нет страхования - не работает кредитование, когда компенсационные механизмы непрозрачные и медленные — не восстанавливается производство, а постоянное изменение правил игры отпугивает инвесторов.

"Мы уже видим: после всплеска возвращений миграция из прифронтовых регионов снова растет. А глубинная причина проста и болезненна — люди не хотят жить в "постоянном прифронте". Когда появляется ощущение, что так будет всегда, начинается тихий отток — и рвется социальное полотно. Когда выезжают молодежь и семьи с детьми, город стареет, "сжимается", исчезают горизонтальные связи — и это уже не просто демография. Это потеря способности громады самоорганизовываться, поддерживать друг друга, создавать бизнес и смыслы", — подчеркнул мэр Харькова.

Именно так, по мнению Игоря Терехова, и рождается новое "дикое поле" не только из-за действий россиян, но и из-за отсутствия четкого государственного видения и перспектив, в которые люди верят без сомнений.

"Без людей начинает останавливаться экономика. Бизнес не боится риска - это часть любого плана. Он боится непредсказуемости и отсутствия правил игры: когда нет страхования, то не работают кредиты; когда компенсации непрозрачные и медленные — не восстанавливаются производства; когда правила меняются "вручную" — инвестор просто не приходит", — констатировал председатель АМПГ.

Также мэр Харькова отдельно акцентировал на еще одной опасности, о которой часто упоминают непублично. Он отметил, что "буферная зона" может быстро превратиться в коррупционную, если "особый режим" становится постоянным.

"Лучшая профилактика здесь — не консервация, а нормальная гражданская жизнь: активное гражданское общество, прозрачные процедуры, честная конкуренция, жесткий контроль. Живая община — менее коррупционная. Да, фортификации нужны — это факт. Но сплошная линия обороны не может быть образом будущего", — резюмировал Игорь Терехов.

Напомним, также ранее Игорь Терехов объяснял, почему нужно пересмотреть условия предоставления помощи ВПЛ в прифронтовых территориях.

Также мэр Харькова объяснил, почему важно строить подземные школы в городе и сколько детей уже получают знания в таких учебных заведениях.