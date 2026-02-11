Видео
Главная Харьков Терехов обратился к Укрэнерго из-за отключений в Харькове

Терехов обратился к Укрэнерго из-за отключений в Харькове

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 14:55
Терехов призвал пересмотреть графики отключений в Харькове
Игорь Терехов. Фото: Харьковский городской совет

Мэр Харькова Игорь Терехов публично обратился к руководству Укрэнерго и министру энергетики Денису Шмыгалю из-за длительных отключений электроэнергии в городе. По его словам, ситуация, в которой сейчас находятся украинские города, является чрезвычайно сложной, особенно в тех, которые приближены к фронту.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на слова Игоря Терехова.

Читайте также:

Терехов призвал Укрэнерго изменить распределение электроэнергии для прифронтовых городов

"Ситуация, в которой оказались сегодня почти все города Украины, без преувеличения сложная. Война бьет по энергетике, по критической инфраструктуре, по базовым условиям жизни людей", — подчеркнул Терехов.

По словам мэра, Харьков уже четвертую зиму находится под постоянными атаками, а энергетическая инфраструктура подверглась масштабным разрушениям. Терехов напомнил, что тысячи жилых домов пережили аварийные отключения тепла, а системы теплоснабжения работают на пределе возможностей.

Мэр обратил внимание на последствия обстрела 3 февраля, после которого около 900 домов остались без теплоснабжения. Тогда, по его словам, прозвучало четкое обещание: в таких домах электроэнергию будут отключать не более чем на четыре часа.

"Это обещание должно быть выполнено. Отключения электроэнергии по 15-19 часов в сутки — неприемлемы для Харькова. Впрочем, как и для любого украинского города. Потому что в каждом городе за этими цифрами стоят не графики — стоят люди. Для Харькова же это вопрос не только комфорта", — сообщил Терехов.

При повреждениях теплоинфраструктуры и длительного обесточивания возникает холод в квартирах, остановка насосов, а также риски для систем водо- и теплоснабжения. В таких условиях харьковчане не могут никак согреть свои дома.

Мэр сформулировал ряд требований: пересмотреть продолжительность и принципы применения графиков отключений для Харькова, максимально сократить время обесточивания и предоставить публичное объяснение логики принятых решений.

"Это запрос не только Харькова. Это запрос справедливости для городов, которые живут под постоянной угрозой ударов. Городская власть, коммунальные службы, тепловики, водоканал работают круглосуточно, удерживая критическую инфраструктуру. Мы делаем все, чтобы в городе было тепло и вода. Помогаем энергетикам всем, чем можем, чтобы Харьков оставался со светом. И вправе рассчитывать на такую же ответственность в ответ", — отметил Игорь Терехов.

Напомним, ранее Игорь Терехов заявлял о необходимости длительных гарантий мира и безопасности для Украины.

Также мэр Харькова заявил, что Украине нужна государственная программа, которая упростила бы покупку жилья украинцам.

Харьков электроэнергия Укрэнерго Игорь Терехов графики отключений света
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
