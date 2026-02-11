Терехов закликав переглянути графіки відключень у Харкові

Ігор Терехов. Фото: Харківська міська рада

Мер Харкова Ігор Терехов публічно звернувся до керівництва Укренерго та міністра енергетики Дениса Шмигаля через тривалі відключення електроенергії в місті. За його словами, ситуація, у якій нині перебувають українські міста, є надзвичайно складною, особливо у тих, які наближені до фронту.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на слова Ігора Терехова.

Терехов закликав Укренерго змінити розподіл електроенергії для прифронтових міст

"Ситуація, в якій опинилися сьогодні майже всі міста України, без перебільшення складна. Війна б'є по енергетиці, по критичній інфраструктурі, по базових умовах життя людей", — наголосив Терехов.

За словами мера, Харків уже четверту зиму перебуває під постійними атаками, а енергетична інфраструктура зазнала масштабних руйнувань. Терехов нагадав, що тисячі житлових будинків пережили аварійні відключення тепла, а системи теплопостачання працюють на межі можливостей.

Мер звернув увагу на наслідки обстрілу 3 лютого, після якого близько 900 будинків залишилися без теплопостачання. Тоді, за його словами, пролунала чітка обіцянка: у таких будинках електроенергію відключатимуть не більш ніж на чотири години.

"Ця обіцянка має бути виконана. Відключення електроенергії по 15–19 годин на добу — неприйнятні для Харкова. Утім, як і для будь-якого українського міста. Бо в кожному місті за цими цифрами стоять не графіки — стоять люди. Для Харкова ж це питання не лише комфорту", — повідомив Терехов.

При пошкодженнях теплоінфраструктури та тривалого знеструмлення виникає холод у квартирах, зупинка насосів, а також ризики для систем водо- та теплопостачання. В таких умовах харків'яни не можуть ніяк зігріти свої домівки.

Мер сформулював низку вимог: переглянути тривалість і принципи застосування графіків відключень для Харкова, максимально скоротити час знеструмлення та надати публічне пояснення логіки ухвалених рішень.

"Це запит не лише Харкова. Це запит справедливості для міст, які живуть під постійною загрозою ударів. Міська влада, комунальні служби, тепловики, водоканал працюють цілодобово, утримуючи критичну інфраструктуру. Ми робимо все, щоб у місті було тепло й вода. Допомагаємо енергетикам усім, чим можемо, щоб Харків залишався зі світлом. І маємо право розраховувати на таку ж відповідальність у відповідь", — зауважив Ігор Терехов.

