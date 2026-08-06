Терехов обсудил с боксером Гвоздиком развитие молодежного спорта и реабилитацию ветеранов

Игорь Терехов и Александр Гвоздик. Фото: Facebook/Игорь Терехов

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Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о встрече с украинским боксером Александром Гвоздиком. По его словам, в ходе беседы они обсудили развитие молодежного спорта и спортивную реабилитацию ветеранов.

Об этом глава Харькова написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

О чем Терехов говорил с Гвоздиком

Мэр Харькова подчеркнул, что украинские спортсмены своими достижениями укрепляют авторитет государства на международной арене и помогают говорить с миром на языке побед.

"Большой спорт — один из тех языков, на котором Украина уверенно общается с миром. Победы наших спортсменов вызывают уважение, объединяют миллионы людей вокруг нас и укрепляют авторитет государства на международной арене", — отметил Терехов.

Александр Гвоздик. Фото: Facebook/Игорь Терехов

По словам городского головы, во время встречи с Гвоздиком особое внимание уделили системному развитию молодежного спорта, ведь именно поддержка юных талантов является основой для воспитания сильной и закаленной нации.

Игорь Терехов. Фото: Facebook/Игорь Терехов

Также собеседники обсудили спортивную реабилитацию ветеранов. Терехов подчеркнул, что создание условий для физического и психологического восстановления украинских защитников должно стать одним из безусловных приоритетов государственной политики.

В заключение он поблагодарил Александра Гвоздика за преданность Украине, неравнодушие и готовность делиться своим опытом с молодыми спортсменами и ветеранами.

Как сообщали Новини.LIVE, Ассоциация прифронтовых городов и громад под руководством Игоря Терехова передала Кабинету Министров пакет из 130 законодательных и бюджетных инициатив. Среди ключевых предложений — повышение социальных стандартов, поддержка ветеранов и внутренне перемещенных лиц, а также борьба с бедностью как один из приоритетов государственной политики.

Как сообщали Новини.LIVE, Игорь Терехов заявил, что ключевым условием возвращения украинцев в свои дома, в частности в прифронтовые громады, является установление долгосрочного и справедливого мира. В то же время он подчеркнул, что одним из самых острых вызовов для страны остается бедность, которая в настоящее время затрагивает около трети украинских семей.